Profeco: Incremento en precios propiciará un inicio de año 2022 difícil en México

Ante el incremento que ha tenido la inflación en los últimos meses, no se espera que ésta descienda de forma mágica, y enero va a ser un mes complicado, advirtió Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal del Consumidor (Profeco).

“No es magia, enero va a ser un mes complicado, pero a partir de febrero estaremos viendo un cambio significativo”, aseveró el funcionario.

Esta declaración la dio luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación se ubicó en 7.37 por ciento, durante noviembre, con lo que tocó su mayor nivel en dos décadas.

En el marco del banderazo de salida del Operativo Basílica Profeco 2021, el funcionario indicó que el alza en precios en nuestro país se ubica por debajo del promedio a nivel mundial, no obstante de que la mayor parte de los productos en México, incluso los de la canasta básica, se producen en otros países.

“Estaremos trabajando todo el gobierno federal para que no haya especulación ni acaparamiento y que se pueda controlar la inflación”, aseguró el titular de la dependencia.

Sheffield indicó que el próximo año se van a generar condiciones para reducir el alza de precios y que la inflación pueda regresar al nivel que había antes de la pandemia por COVID-19.

Agregó que, ante los abusos de algunos comercios en los precios, la Profeco se encarga de sancionarlos, pero también es responsabilidad de los consumidores no comprar en los negocios que venden más caro y buscar las mejores opciones para su bolsillo.

“Vivimos en un libre mercado, no hay precios controlados. Este país no los tiene desde hace muchos años, y no los va a tener”, apuntó.

MAAZ