Programación de compras de medicamentos de la Unops para el 2022 no está planeada: Inefam

Para abastecer al país de enero a junio de 2022, México, con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), anunció ayer la compra consolidada de 549 millones de piezas, 548 claves de medicamentos y 336 claves de materiales de curación.

Ante esto, José Carlos Ferreyra señaló que la programación de las compras de la Unops para 2022, no está planeada de la manera más lógica como debiera de observarse dentro en un patrón histórico de comportamiento.

"Aparentemente la Unops está aceptando que el precio de los medicamentos está encareciendo", señaló Ferreyra

Al respecto, señaló que este encarecimiento está dentro de las finanzas de la cuenta pública, además, explicó que el Losartán en 2018, durante su última licitación consolidada, se ofertaba a 6.12 pesos, y hoy se compra a 32 pesos mexicanos. Esto porque no se está permitiendo una certeza en la adjudicación de los procesos por medio de contratos anuales y la Unops no tiene un patrón de reconocimiento histórico de claves sumado a que no respeta los precios de referencia que ya existía.

En entrevista con Darío Celis para Tiempo de Negocios, el presidente del Instituto Farmacéutico para México y Latam (Inefam) afirmó que había una comisión negociadora de precios que se encargara de que los medicamentos no elevaran su precio, pero eso desapareció.

Incluso, afirmó que la Unops "está actuando de la manera más torpe y más poco planeada, sobre todo de una forma muy soberbia", afirmó.

Esto porque no está haciendo caso, y no quiere dialogar con los representantes de los gremios, con las asociaciones, con laboratorios y mucho menos con los grupos de pacientes.

Dijo además, que inicialmente se habían ido para material de curación y medicamentos se encomendaron alrededor de cuatro mil 500 claves, pero en este momento solo está bajando a 500 claves, pero la torpeza con la que actúan y con la que se quieren colgar el saco y decir al presidente que si se compraron los medicamentos, llevó a que este año se haya ido Birmex, sin la aprobación de la Unops, de la Secretaría de Hacienda, ni del Insabi.

