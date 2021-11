Emprendedores mexicanos: un nuevo modelo de innovación contra los negocios flojos

Todavía recuerdo la última vez que me llegó mi estado de cuenta con un seguro que nunca contraté. O cuando fui a reclamar porque me cargaron 200 pesos más de lo que era mi plan de celular (y perdí, aparte de mis 200 pesos, 3 horas de mi vida que jamás regresaron). Eso sin mencionar la última vez que usé mi seguro médico y no me reembolsaron porque “no aplica, joven”.

Según la empresa inglesa Cable, México tiene el segundo precio más caro por gigabyte en promedio de América Latina (7.3 dólares) solo superado por Bolivia (8.5 dólares).

¿Y las comisiones de los bancos? De acuerdo con la CONDUSEF, las comisiones de los bancos internacionales en México son hasta 19% más altas que en sus países de origen ¿Si tengo seguro, me pagarán por mi accidente? Nuevamente, según la CONDUSEF hubo 72,649 quejas durante 2020 de sus clientes.

Yo aún no puedo creer que muchas empresas en estos sectores (por dar algunos ejemplos) puedan valer tanto y den servicios tan malos. Empresas con negocios flojos, de comisiones altas y muy mal servicio al cliente. Lo que sí creo, es que a pesar de que suene a cliché, es una oportunidad para innovar en México.

Emprendedores: El futuro del modelo de negocio en México

En una charla que escuché del CEO de Fintual (empresa chilena que llegó a México que ayuda a cualquier persona a invertir), decía que cada industria con mal servicio y comisiones altas, es fértil para crear nuevos negocios. Y es cierto, la cantidad de malos servicios que existen en México es gigante.

¿Lo bueno de todo esto? Hay una ola de emprendedores mexicanos que están por cambiar varios de estos malos servicios para siempre.

Y Combinator (YC) la aceleradora de negocios tecnológicos más importante del mundo basada en California (algo así como el Harvard de los emprendedores), durante su última generación aceptó más empresas mexicanas que nunca (18 compañías). Para dimensionar el tamaño de este logro, YC acepta entre 3-5% de los aplicantes a nivel mundial. En esa aceleradora, han sido aceptadas empresas legendarias que seguro conoces, tales como Airbnb, Dropbox, Rappi o Stripe.

Un dato curioso de esta última generación de empresas de YC, es que la ciudad de América Latina con más empresas aceptadas no es la CDMX. Es Monterrey (10), seguida de Sao Paulo, CDMX (ahora sí) y Santiago (7), Bogotá (4), Rio de Janeiro (2) y Lima (2). Al final podemos encontrar ciudades como Mérida, Buenos Aires o Quito (1), entre otras.

Con este dato (no sorpresivo) espero que se descentralice el emprendimiento de la CDMX y que la capital de Nuevo León se posicione como el hub de innovación de México (ya empezaron con el pie derecho teniendo a la compañía de criptomonedas Bitso como patrocinador de los Tigres de la UANL).

¿Qué industrias de emprendedores existen en México? Estas 18 compañías mexicanas de YC que están en diferentes industrias tecnológicas como salud (Okani), servicios financieros (Baubap), agricultura (Micro Meat), seguros (Kodda) o contabilidad (Contalink), por dar algunos ejemplos, van a cambiar sus industrias para siempre en un cocktail poco usual, pero que seguro les ayudará a crecer: tener como competencia a empresas gigantes pero muy lentas (casi como dinosaurios) acostumbradas a cobrar comisiones por casi cualquier cosa, pésimo servicio al cliente y un mercado gigante.

Así que, la próxima vez que vayas a sacar una tarjeta de crédito, comprar un celular o un seguro (o casi cualquier cosa), piensa en el dinero o en el tiempo que perderás en esas llamadas eternas al servicio al cliente, en esos cobros sin razón de ser o el clásico “ese tema solo se puede resolver en sucursal joven”.

Dale una oportunidad a los emprendedores en México que están construyendo nuevas cosas. Te prometo que son de clase mundial. Y ayudas, sobre todo, a que México deje de ser un país de negocios flojos. Si quieres revisar la lista completa de los emprendedores y el análisis a profundidad, puedes verlo aquí: https://www.brixtonventures.com/blog



Por: Rafael Hernández, Ingeniero en Cibernética por la Universidad La Salle, maestro en Emprendimiento Tecnológico por la University College London y CEO de Brixton Ventures Lab. rafael.hernandez@brixtonventures.com