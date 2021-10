México, la próxima capital de la innovación de América Latina en el negocio de startups

No, la vida del emprendedor en México no es Shark Tank. Tampoco es comprar cuatro departamentos, rentar tres y vivir en uno. Ni hacer dinero fácilmente en dos sencillas aplicaciones. Simplista por decir poco, el caer en que solo hace falta tener mentalidad de tiburón y echarle ganas.

Abro con esto, porque en México están sucediendo cosas increíbles en el ecosistema, y no, ninguna de ellas está en los ejemplos anteriores que les di.

¿Te han cobrado en algún lugar con Clip?, ¿Te han hecho algún pedido por Rappi?, ¿O comprado un auto por KAVAK?, ¿Vendido algo por Mercado Libre?, ¿Haz pedido un crédito en Konfío? o ¿Sacado una tarjeta de crédito en Nubank?

Bueno, pues estas empresas de tecnología o startups son latinoamericanas. Muchas de ellas mexicanas. Es decir, se está creando tecnología y servicios que estamos usando en nuestra vida diaria y que sí, son Hecho en México.

Fondos de capital de riesgo invirtieron recientemente en Clip 250 millones de dólares y hoy cuenta con una valuación de 2 mil millones, Rappi hoy vale 5 mil 200 millones, KAVAK 8 mil 700 millones, Mercadolibre poco más de 100 mil millones, Konfío 1,300 millones y Nubank 30 mil millones (por mencionar algunas).

Cuando hablo de estas cantidades, suelo perder un poco la noción de los números, por lo que para tener una idea un poco más terrenal de estas cifras, la última ronda de capital que levantó Clip (250 millones de dólares) equivale más o menos a la inversión de Volkswagen en Guanajuato (237 millones de dólares) para aumentar su producción en 70 por ciento o 2.5 veces la reciente inversión de Bridgestone en su planta de Cuernavaca (100 millones de dólares).

Startup, un modelo de emprendimiento que podría cambiar a economía y los negocios

Aunque no sea el espectáculo de cortar un listón para abrir una planta automotriz o textil, las inversiones en startups es algo que deberíamos empujar y prestarle más atención. Según el reporte de medio año de LAVCA (Asociación Latinoamericana de Venture Capital), México recibió 2 mil doscientos millones de dólares de inversión para startups, solo después de Brasil que recibió 5 mil setecientos millones.

En mi experiencia trabajando con fondos de capital de riesgo, generalmente cuando invierten en cualquier empresa sudamericana, la condición es: Si, pero queremos que llegues a México en los próximos 12 meses.

¿Y por qué es tan importante esto? La mayoría de las empresas de tecnología que menciono, que generarán miles de empleos en México, que pagarán impuestos, que generarán conocimiento y oportunidades en el país, nacieron en los últimos 20-25 años (por mucho) y pueden cambiar varios paradigmas para siempre.

¿Cambiará la forma de hacer negocios en México? Podría ser. BIVA de María Ariza por ejemplo, puede mostrar una nueva ruta para poder hacer públicas las primeras startups latinoamericanas. Definitivamente las startups no son modelos perfectos, pero si algo me queda claro, es que ayudan a crear mejores negocios que no estén basados simplemente en cobrar comisiones, cobrarle un poco más al cliente porque no se dio cuenta o ponerle un poquito menos de producto y aún así cobrarle completo (o al menos deberíamos aspirar a eso). El potencial de hacer mejores negocios con todas las cosas por mejorar en nuestra región (y en nuestro país) es gigantesco.

México es la piedra angular de crecimiento para muchísimas startups de América Latina y nosotros como país, tenemos que entender que no todo es como Shark Tank. Se necesita mucho más que eso y si nos alineamos gobierno, iniciativa privada, emprendedores e inversionistas, podemos dejar de lado el show y como decimos en Brixton Ventures Lab, podamos crear negocios de verdad con una sola filosofía: Cero bullshit.



Por: Rafael Hernández, Ingeniero en Cibernética por la Universidad La Salle, maestro en Emprendimiento Tecnológico por la University College London y CEO de Brixton Ventures Lab. rafael.hernandez@brixtonventures.com