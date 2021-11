Empresarios coinciden; aseguran que falta un plan en energía en México

La falta de una estrategia en energía en México es preocupante, pues provocará salidas de inversiones, despidos masivos y cierre de empresas, coincidieron empresarios.

Claudia Jañez, Consejera Independiente de HSBC México, Gis e IDEAL, refirió que no se trata de una reforma eléctrica, ni tampoco de una contrarreforma energética, sino más bien, de un cambio de visión de país de 180 grados, lo que es preocupante.

Durante su participación en la mesa de análisis “Invertir en México: Perspectiva de la Inversión Extranjera”, organizada por el IMEF, consideró que el debate sobre la energía debe elevarse, ya que no se trata nada más de revisar el recibo de luz o ver quien tiene o no y qué tipo de energías.

Y es que, aseveró, “un país sin energía y que no garantiza la estabilidad para la manufactura, no va a crecer y generará despidos masivos al no haber una garantía de la producción”.

Por su parte, Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX), señaló que debe de entenderse que todas las empresas tienen un ciclo y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya no es la opción.

“Muchas decisiones de inversión en estados se están perdiendo porque no hay conexión, no hay planes en la parte de eólicos”, manifestó.

PAL