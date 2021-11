CNBV ordena a ARAS suspender sus operaciones al público

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó a la sociedad ARAS la suspensión de actividades reservadas.

“ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., que se identifica públicamente como ARAS, NO es una entidad financiera, NO es una sociedad autorizada por la CNBV para captar recursos del público, NO está sujeta a supervisión de la Comisión, por lo tanto, NO forma parte del sistema financiero en México”, informó la entidad regulatoria.

Precisó que la sociedad ARAS no puede solicitar o promover la obtención de recursos de persona indeterminada en medios de comunicación masiva, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de manera habitual o profesional u ofrecer inversiones y rendimientos.

La CNBV detalló que tampoco cuenta con expedientes o trámite alguno de solicitud de registro o autorización por parte de dicha Sociedad para actuar como entidad financiera, ya sea como fondos de inversión, empresa fintech, o captadora autorizada, entre otras.

De ahí, subrayó que, en protección de los intereses del público ahorrador, ordenó a ARAS la suspensión de las actividades señaladas.

También aclaró que la modalidad de sociedad anónima SAPI (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable), no implica ser entidad financiera autorizada o regulada por la CNBV, por lo que dicha modalidad NO legitima ofrecer inversiones o servicios financieros.

La CNBV reiteró que “es ilegal el hecho de ostentarse, promover y/u ofrecer, y/o prestar (directa o indirectamente), de cualquier forma, las actividades o servicios financieros reservados previstos en las leyes financieras mexicanas por parte de empresas o entidades que NO forman parte del Sistema Financiero en México”.

Por lo tanto, agregó, “al NO contar con autorización, registro o concesión para ello, o no estar en proceso para su obtención, están impedidas legalmente para llevar dichas actividades reservadas”.

