Buen Fin 2021: Consumidores dieron prioridad a abarrotes

Desempleo, salarios bajos y la percepción de que continuará el alza de precios hacia 2022 originaron un cambio de comportamiento en los consumidores en El Buen Fin, quienes dieron prioridad a la compra de abarrotes sobre “productos innecesarios”, aseveró Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

“El consumidor se movió con mayor cautela en este Buen Fin, reconociendo que la situación económica que vive el país y el entorno no es favorable para productos no esenciales; priorizó la compra de zapatos, ropa y comida, por encima de cualquier otro consumo no necesario”, dijo a El Heraldo de México.