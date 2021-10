¿Te cuesta trabajo ahorrar? Con esta app lo puedes lograr fácilmente

De acuerdo con la Encuesta Nacional de inclusión Financiera (ENIF) actualmente 70 por ciento de los mexicanos encuestados no ahorra; mientras el 20 por ciento ahorra para emergencias y solamente el 10 por ciento ahorra para compras y vacaciones

Esta falta de ahorro se da por que la mayoría de los mexicanos no saben la manera de hacerlo constante, pues no cuentan con un plan de como hacerlo, no saben cuales son sus posibilidades.

Por tal motivo desde el 2015, BBVA lanzó una app para que sus clientes puedan ahorrar de una manera adecuada, logrando hacer con las herramientas necesarias que tiene en sus productos y servicios.

Se trata de la aplicación BBVA Plan, con la que se da la oportunidad de que ellos ahorren durante su vida cotidiana y logren todas sus metas.

¿Cómo funciona la App BBVA Plan?

La aplicación BBVA Plan está totalmente personalizada pues se crea un plan de acuerdo a tus posibilidades de ahorro en el plazo y en el monto que tu desees.

De esta forma se busca ayudar a sus clientes con la ventaja de que ellos decidan sus propias reglas y llegar al objetivo que haya definido.

Lo primero que debes saber es que tendrás que contar una cuenta eje, es decir, una tarjeta de débito (ahorro, nómina, cheques) de la cual se tomará la cantidad que se decida ahorrar.

También debes tener en mente la meta de ahorro, pues tu decides para qué, cuánto y en qué tiempo vas a ahorrar. Esta Aplicación cuenta con algunas opciones predeterminadas como es viajar, comprar algo o solo porque sí, de las cuales y con la puedes determinar exactamente cuál será la meta o el destino de tu ahorro.

BBVA Plan. Foto: Especial

Por otro lado existen cuatro reglas de ahorro disponibles:

Porcentaje: Esta se da cada compra que realices, se abona un porcentaje a la meta de ahorro con las opciones de 5, 10, 15 y 20 por ciento.

Redondeo: En estas regla todas tus compras se redondean y la diferencia se abona a la meta de ahorro (redondeo a la decena, cincuentena, centena)

Programado: Decide el monto que quieres ahorrar ya sea por quincena o mes,la cual se hace de manera automática cuando llegue la fecha.

Espontáneo: Ahorra el monto que quiera, cuando quiera. Otro de los grandes beneficios es que se tiene la opción de editar su meta en cualquier momento.

Además el cliente puede disponer de su ahorro cuando quiera y se le abona de inmediato a su cuenta normal. Este servicio no cobra comisiones y la contratación de la meta de ahorro es completamente digital.