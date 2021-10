Reforma eléctrica de AMLO es claramente expropiatoria, advierten asociaciones de energía solar y eólica

Julio Valle, vocero oficial de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), advirtió que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es claramente expropiatoria, debido a que cancela los permisos y contratos que actualmente están en vigor.

En entrevista para Heraldo Televisión en "Tiempo de Negocios" con Darío Celis, señaló que de aprobarse la reforma que fue planteada pondría en riesgo una serie de inversiones en el sector eólico y solar, ya que implica un conflicto para la atracción de inversiones extranjeras.

"Por ejemplo, si alguien ahorró durante muchos años para comprarse su casa, para lo que solicitaste un crédito hipotecario, firmaste el contrato y de la nada el gobierno te dice 'a partir de mañana ya no vas a usar la casa como tú quieres', si no que ellos los que te digan qué puedes o no hacer", detalló.

Afirmó que la reforma eléctrica también causa una incertidumbre jurídica, porque los inversionistas extranjeros no tendrían ni una garantía de que sus inversiones darían frutos, por otro lado "la CFE aglutinaría todas las funciones y eso es preocupante".

Valle señaló que las energías renovables tienen un costo promedio de 67 centavos de peso, mientras que la energía de la CFE es de 1.7 pesos, lo que equivale a tres veces el costo, además de que este recurso "es tóxico, contaminante e impactará en la economía de todos los mexicanos".

Advirtió que hasta el momento se han invertido 19 mil millones de dólares en energías eólicas y solares, "esos recursos ya están operando en México y a esos hay que sumarle otros 3 mil millones de dólares en proyectos solares que se han colocado en casas y negocios, todo eso estaría en riesgo si entra en vigor la reforma eléctrica del presidente López Obrador".

Para finalizar, resaltó que lo más preocupante de la reforma es el poder y control que busca tener, ya que sería la CFE la que dictaminaría las nuevas normas.