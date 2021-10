CFE genera el doble de energía limpia que los particulares, asegura consejero independiente de la comisión

Héctor Sánchez López, consejo independiente de la Comisión Federal de Electricidad, explicó que los particulares intentan engañar a la gente al decir que ellos son los que generan más energías limpias, cuando eso es mentira, porque únicamente producen entre el 7 y el 8 por ciento, mientras que la CFE es de más del 15 por ciento.

En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de negocios” con Mario Maldonado, afirmó que de aprobarse la reforma eléctrica lo que se buscará es impulsar las energías limpias y baratas, por lo que rechazó lo que se ha mencionado tanto por particulares como un supuesto informe de EU.

"Es imposible que la CFE busque impulsar la generación de electricidad a través de contaminantes o mayor costo, porque la empresa tiene como objetivo cumplir con los Acuerdos de París", expuso.

Sánchez López detalló que la Comisión Federal de Electricidad es líder en generación de energías limpias, además "no se creó con fines de lucro, para obtener ganancias o utilidad, por lo que es imposible que la energía sea más cara, porque iría en contra de sus principios".

Sobre establecer una tarifa única, dijo que la CFE quiere que se estandarice la tarifa, porque hay empresas y particulares que tienes un subsidio de más del 60 por ciento, mientras que los mexicanos promedio pagan más, ya que carecen de algún tipo de "ayuda".

Expresó que, de aprobarse la reforma eléctrica, no se estaría echando a las empresas o se les expropiaría su infraestructura, sin embargo, si ellos ya no quieren o consideran que no les conviene, lo que puede pasar es que el Estado mexicano u otro particular podría comprarles su inversión, pero "jamás se ha hablado de quitarles sus bienes, eso es mentira".

Sigue leyendo

México: Emisiones de dióxido de carbono aumentarían con Reforma Eléctrica, advierten expertos

No podemos dejar toda la energía en manos de privados: Cuauhtémoc Ochoa

Manuel Bartlett propone un esquema regresivo: David Shields sobre la Reforma Eléctrica