Crece el pesimismo en México ante Covid-19

La situación económica y la nueva ola de contagios que se vive en el país, ubica a los consumidores mexicanos entre los cinco más pesimistas a nivel global, en donde sus ingresos y la incertidumbre laboral es lo que más les preocupa.

Según el estudio Pulso del Consumidor, realizado por la empresa Dunnhumby, 36 por ciento de los consumidores se declaró pesimista y preocupado por la crisis sanitaria y económica.

La nación más pesimista es Corea en donde este sentir alcanza a 44 por ciento; mientras que en China y Noruega sólo 7 por

ciento de los consumidores manifestó alguna preocupación relacionada con la pandemia.

“Las condiciones económicas no han ayudado mucho, en otros países, los apoyos que ha dado el gobierno si bien no inyectan

optimismo, al menos dan certidumbre. Aquí en México, no. Entre despidos, cierre de negocios, pérdida de ingresos y muertes, el ánimo está por los suelos”, comentó Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa.

El reporte refiere que el pesimismo de los mexicanos se debe, en buena medida, a una menor credibilidad en el gobierno, lo cual hace que 74 por ciento de las personas sean más negativas sobre la duración de la pandemia, y no esperan que las restricciones se terminen en por lo menos tres meses.

De acuerdo con un análisis realizado por Kantar, cinco de cada 10 hogares en México consideran que su situación económica

permanecerá igual que en 2020, mientras que tres considera que será peor.

Ángel Estrada, vicepresidente de la práctica de estrategia EY-Parthenon, expresó: “El estado de ánimo de las personas se refleja en el consumo, y en esta crisis hay diferentes patrones de comportamiento que dependen de los ingresos de las personas,

quienes en términos sanitarios y económicos han sido afectados y son muy pesimistas”.

VIRUS AFECTA AL PESO

El peso cerró con una pérdida de 25 centavos por dólar, al ubicarse en 20.23 unidades por billete verde, según el Banco de México, se ubicó en niveles del 18 de noviembre de 2020, cuando concluyó en 20.26. Una mayor percepción de riesgo en México por el número diario de nuevos casos de coronavirus, en la causas.

VOLATILIDAD

● En ventanillas bancarias se ubicó en 20.74 pesos por dólar, según Citibanamex.

● En lo que va del año, la moneda mexicana ha perdido 36 centavos o 1.77%.

