¿Cuánto cuesta NO estar asegurado ante el COVID-19?

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) la pandemia del COVID-19 se encuentra entre las 10 catástrofes más importantes del sector asegurador, situada en la sexta posición entre los sismos de 1985 y 2017. Hasta la fecha, las aseguradoras han pagado más de 850 millones de dólares entre hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19.

INTERprotección, asesor de seguros, señala que en el 2020 hubo un incremento de adquisición de seguros de gastos médicos mayores en un 20%, mucho mayor en comparación a años previos a la pandemia. Aun así solo el 8% de la población mexicana cuenta con un Seguro de Gastos Médicos Mayores.

“Esta enfermedad nos ha confirmado lo catastrófico que es no estar asegurados. Hay un caso en el que se pagaron 29 millones de pesos por hospitalización de COVID, siendo el caso más caro registrado hasta el momento. Eso no es ni el 1% de una póliza. Un seguro siempre va a hacer una inversión para no desfalcar nuestros ahorros o vender nuestro patrimonio“, comenta Jaime Fernández, Director de Estrategia de INTERprotección.

Aquí unos ejemplo de gastos básicos al presentar el primer síntoma:

El precio de una póliza de Médico Seguro puede variar por el tipo de cobertura contratada, hay primas desde $460 pesos mensuales, considerando género, edad y antecedentes, con estos datos pueden estar desde $5,500 hasta $55,000 pesos.

Otros gastos que hay que considerar al contar con un seguro de gastos médicos mayores es el deducible y el coaseguro, independientemente de con quien contratas tu póliza.

Deducible : Es un monto fijo que deberá cubrirse antes de que la aseguradora pague.

: Es un monto fijo que deberá cubrirse antes de que la aseguradora pague. Coaseguro: Porcentaje sobre el total de la reclamación, descontando el deducible.

Es importante investigar y cotizar para conocer quién te brinda mayores beneficios. INTERprotección, como asesor de seguros, te da una amplia gama de opciones y coberturas que se ajustan a cualquier bolsillo.

Médico Seguro es el seguro de gastos médicos mayores de INTERprotección que al momento de contratar tu póliza te regala el deducible.

La nueva opción COVID PROTECT Complete es un seguro que te indemniza si se contrae la enfermedad en estado de hospitalización. En el 2020 se aseguraron a más de 230,000 personas con este producto.

Ventajas extras al contar con una póliza de Médico Seguro:

Consultas telefónicas gratuitas.

Descuentos en consultas y hospitalización si se ingresa a la red de establecimientos donde la aseguradora tiene convenio directo.

Asesoría personalizada.

Asistencia en viajes.

Un seguro puede parecer un gasto, pero las facturas que ha dejado esta enfermedad han sobrepasado los ahorros de muchas familias mexicanas.

Cuidarse es elemental y primordial, pero prevenir es necesario.

Para más información y opciones para asegurarse ante la COVID-19 y otras enfermedades ingresa a www.inter.mx