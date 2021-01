Ven aumento en comercio entre México y EU

Hoy inicia la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos, y a pesar del cambio, la relación comercial entre México y ese país va a continuar y se va a fortalecer, dicen especialistas.

“En las últimas décadas México ha tenido una muy buena relación con Estados Unidos, y actualmente hay más oportunidades. Las tensiones con China van a continuar, las empresas asiáticas se van a acercar al mercado estadounidense y México es el lugar perfecto”, comentó Gabriel Casillas, presidente de Estudios Económicos del IMEF.

Entre enero y noviembre de 2020 el intercambio comercial entre México y la economía más grande del mundo, sumó 488 mil 848.8 millones de dólares y se ubicó en la segunda posición, detrás de China, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

“Si bien China ha recuperado el sitio como el principal socio comercial de EU, esto ha sido porque la economía asiática es la única que no sólo no cayó sino que creció, pero esto no va a ser permanente, con el T-MEC México es uno de los principales beneficiados”, comentó Jorge Eduardo Mendoza, investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Durante los primeros 11 meses de 2020, nuestro país registró un superávit de 102 mil 761 millones de dólares con Estados Unidos, su mayor nivel para un periodo similar desde que se tiene registro.

Además, en ese mes, las exportaciones de México sumaron tres meses con avances, en términos interanuales.

SITUACIÓN CON EU

Las exportaciones de México sumaron tres meses con avances.

De enero a noviembre registró un superávit de 102 mil 761 mdd

Por Laura Quintero