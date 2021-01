Sin ningún apoyo en turismo

La industria turística en México no ha recibido ningún tipo de apoyo del gobierno federal, ante la crisis que vive, por la pandemia de coronavirus, aseveró Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

¿Han tenido algún tipo de apoyo en toda esta pandemia?

No, nosotros habíamos pedido diferir las obligaciones en el pago de impuestos, diferir, más no condonar; habíamos solicitado no subir las tarifas eléctricas, pero la realidad es que seguimos pagando los gravámenes cada trimestre.

En marzo del año pasado, el CNET planteó 14 medidas a la administración federal, entre ellas prórrogas al IMSS, Infonavit, en pagos provisionales del ISR e IVA y en declaraciones anuales de personas físicas y empresas, sin obtener ninguna respuesta.

El empresario fue entrevistado por El Heraldo de México, en donde expuso que, hasta noviembre del año pasado, la balanza turística cayó 56 por ciento, ya que hay un superávit de siete mil millones de pesos, pero un año atrás fue de 14 mil 700 millones de pesos.

Añadió, que el PIB turístico bajó en un año de 8.7 por ciento del PIB a 4.9 por ciento.

En materia de divisas, hay una caída de 55 por ciento.

“Siempre he dicho que el turismo es un motor de la economía de México, se emplean a muchos jóvenes y mujeres; el gobierno nos debería de ver como un aliado en el combate a la marginación”, planteó.

Arsuaga expuso que en 2021 habrá poco volumen de turistas por los confinamientos en el mundo y la recuperación va a ser en un periodo de 30 meses a cuatro años.

¿Las aerolíneas vuelven más complicado al sector?

Es un tema complicadísimo, es una problemática de seguridad nacional el que se pierdan las aerolíneas importantes y grandes, pero también hay regionales con problemas y las internacionales, si ya no vuelan a México.

Por José Manuel Arteaga