Baja 24% recaudo, por ISAN

Los ingresos a las arcas del gobierno federal por concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) disminuyeron 24 por ciento de enero a noviembre de 2020, respecto al mismo periodo de un año antes, de acuerdo con las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La recaudación de impuestos por el gravamen automotriz en 11 meses de 2020 se ubicó en siete mil 493 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso de 2019 fueron nueve mil 908 millones de pesos.

Esta caída es la mayor desde la crisis de 2009, cuando la captación del tributo disminuyó 24.6 por ciento anual.

Armando Soto, director general de la Consultora Kaso y Asociados, explicó que esta caída es consecuencia de la reducción en la venta de vehículos nuevos que se reportó el año pasado, por el impacto de la pandemia en la economía del país y por el cierre de distribuidoras por el confinamiento.

“Al no venderse autos nuevos, no hay impuestos que puedan llegar a la Tesorería y por ende se pierden recursos para inversión lo cual afecta a todos, no sólo a aquellos que compran vehículos”, comentó.

En 2020 se vendieron 949 mil 353 vehículos automotores, una reducción respecto al año anterior de 28 por ciento, pues en 2019 las compras ascendieron a un millón 317 mil 931 automotores.

“México aparenta haberse comportado como muchos países en el mundo al vender vehículos más caros durante la pandemia.

“Llegamos a esta conclusión sabiendo que a noviembre las ventas de autos ligeros cayeron 27 por ciento y la tributación claramente fue menos. Lo importante es ver cómo estimular los segmentos de entrada, ya que muchos de esos modelos son producidos localmente”, dijo Guido Vildozo, socio director del sector automotriz de IHS Markit.

Por Everardo Martínez