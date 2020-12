Sorteo, remanente y la comisión más baja de las afores

Con la comisión más baja en el sistema para administrar las cuentas del ahorro para el retiro de los trabajadores en las afores, la cual en 2021 va a ser de 0.53 por ciento, entrega de remanentes y sorteos, afore Pensionissste se vuelve un jugador trascendente en el sistema.

Iván Pliego Moreno, vocal ejecutivo de esa afore, sostuvo que la reforma al sistema de pensiones, aprobada la semana pasada, es una buena noticia para los trabajadores y que va ayudar a consolidar un sistema más compacto.

“Había preocupación de que desaparecieran algunas afores, yo no creo que sea el caso… esto lo que va hacer es funcionar como un catalizador, para apresurar algunos procesos que ya se habían considerado o puesto en marcha hace tiempo”, expresó el funcionario.

En entrevista con El Heraldo de México, en las instalaciones de este periódico, dijo que a partir del 1 de enero, tres millones 500 mil cuentas de afore Pensionissste van a observar una reducción en la comisión por administrar sus cuentas de 0.79 por ciento a 0.53 por ciento, una baja de 26 puntos base.

“No es un beneficio marginal, pequeño ni temporal, es un logro sustantivo y permanente, es la gran noticia que podemos dar a todos los trabajadores del país”, añadió.

¿Qué le dice a las personas que piensan: Pensionissste es del gobierno y, qué pasa si de repente se le ocurre tomar el dinero de mis ahorros?

El dinero es de los trabajadores, nosotros somos funcionarios públicos, lo que puedo decir es que somos un ejemplo de que una entidad pública puede ser administrada de manera eficiente y transparente, con servicios de calidad y buenos rendimientos a los cuentahabientes.

Quien está en la afore Pensionissste debe tener la tranquilidad, confianza y optimismo de que sus recursos están en buenas manos, lo hemos demostrado en estos dos años.

Añadió que la afore no solamente es para los trabajadores del Estado, ya que se pueden sumar empleados del sector privado y trabajadores independientes.

Expuso que hace dos años, la cartera de activos de inversión era de 200 mil millones de pesos, la cual pasó a 300 mil millones de pesos, en el transcurso de 2020.

NO HAY SUBSIDIOS, SÍ REMANENTE

En la plática, el vocal ejecutivo de la afore afirma que trabajan con ingresos propios derivado de las comisiones, por lo que no reciben subsidios ni transferencias.

¿Se plantea que Pensionissste recibe subsidios del gobierno?

Pensionissste es la afore pública, es un órgano desconcentrado de una institución descentralizada del ISSSTE, en tal virtud tiene que entrar en el presupuesto de la administración pública federal del Instituto y de los órganos desconcentrados como Fovissste en los créditos hipotecarios, sin embargo tiene ingresos propios por el cobro de comisiones; teniendo ese flujo no necesita, no recibe un centavo de subsidio ni de presupuesto público. Es un tema de registro contable no de transferencias de recursos ni de subsidios.

Pliego expuso que los ingresos del fondo son de dos mil 500 millones de pesos y para 2021 van alcanzar tres mil millones de pesos.

Agregó que a lo largo del año, tuvieron un remanente de operación de 836 millones de pesos, recursos que se devuelven a los cuentahabientes, debido a la misión social de esta afore.

Los recursos históricos de remanente que ha manejado la afore son de tres mil 600 millones de pesos, en donde se busca privilegiar a los que menos ingresos tienen.

“Esa situación contribuye a la redistribución del ingreso”,

enfatizó.

Para 2021 se espera que el remanente de la operación anual alcance 900 millones de pesos.

VIENE SORTEO

Adicional al remanente, esta afore prepara un sorteo de 25 millones de pesos para sus cuentahabientes, el cual se va a realizar el 18 de enero.

“Si el cuentahabiente realiza ahorro voluntario, actualiza su expediente electrónico, se inserta en el ahorro solidario, obtiene folios que son su boleto para participar”, dijo Pliego Moreno.

Los premios van de mil pesos a dos emisiones de un millón de pesos cada uno.

Explicó que 80 por ciento de los recursos van directamente al ahorro para el retiro, porque los que se busca es su fomento; mientras 20 por ciento se destinan al ahorro voluntario y el trabajador puede disponer de él en casos necesarios.

RETIROS

Derivado de la crisis económica que ha enfrentado el país, ahorradores de todas las afores retiraron más de 14 mil millones de pesos de sus cuentas.

En el caso de Pensionissste, el dinero solicitado alcanzó 100 millones de pesos.

“Comparado con el sector es muy poco, no pinta mucho. Aunque sí es tres veces más lo que se retiró el año pasado por el mismo concepto”, enfatizó.

Hacia adelante la tendencia se detuvo.

Manifestó que en noviembre recibieron el traspaso de un millón 370 mil cuentas de trabajadores, con lo que registraron un crecimiento que nunca habían visto. Esa situación fue con base en los rendimientos que ofrecen y tomó en cuenta la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro el Retiro.