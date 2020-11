Black Friday 2020: Conoce las tiendas con más OFERTAS y promociones ONLINE

El Black Friday se lleva a cabo cada cuarto jueves de noviembre, un día después de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos que también coincide con las compras pre navideñas.

Algunos de los artículos se pueden comprar directamente del sitio de las tiendas extranjeras, sin embargo, también existen ofertas bastante tentadoras a través de internet.

Amazon

A partir del 26 de noviembre y hasta el 30, Amazon México, contará con las ofertas relámpago y ofertas del día, correspondientes al Black Friday y el Cyber Monday en las que pondrán miles de productos de su stock en descuento.

Xbox

Los videojuegos juegan un papel importante en tiempos de pandemia, es por ello que esta temporada tendrán cientos de productos en ofertas y promociones, algunos van desde el 50% al 90% de descuento directo, incluyendo juegos para Xbox One y Xbox 360.

eBay

A partir del 27 de noviembre, esta tienda ofertará varios productos, además activará un código para encontrar proomociones en electrónicos como cámaras GoPro Hero 5, Nintendo Switch y Samsung Galaxy Note 20 Ultra. En compras menores a los 50 dólares, tendrán acceso de envíos al 50% de descuento con Estafeta.

PlayStation

Sony y su tienda en línea para adquirir productos para sus consolas como PlayStation 4 y 5, además cuenta con membresías de descuento para PlayStation Plus, los descuentos van desde un 70% hasta un 90% aplicados a sus ventas exclusivas como The Last of Us Part II o títulos multiplataforma como Grand Theft Auto V y Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Nintendo

Aunque no cuenta con el distintivo de Black Friday, cuenta con una sección de venta navideña para comprar juegos que tienen descuento hasta el 2 de diciembre. Cabe mencionar que Nintendo ofrece monedas de oro de MyNintendo, que puede aplicarse a estas ofertas.