Secretaría de Economía afirma que hay condiciones para que siderurgia en México reciba inversiones

Están dadas las condiciones para que el sector siderúrgico en México reciba muchas más inversiones que atiendan la demanda de contenido regional que se da por el T-MEC, aseguró Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía.

“El aumento del contenido regional va a representar en el corto plazo una dificultad, pero en el mediano plazo abre oportunidades gigantescas para México”, indicó el funcionario.

Durante su participación en un foro organizado por Americas Society Council of the Americas, el funcionario explicó que en el sector siderúrgico, dado que, en la industria automotriz y aeroespacial el acero y el aluminio son muy importantes, en particular el acero, éste tiene que ser, principalmente, canadiense, estadounidense o mexicano.

"Están dadas las condiciones para que el sector siderúrgico en México reciba muchas más inversiones para atender la demanda que vamos a tener en los Estados Unidos, en este momento el sector automotriz está deprimido a nivel mundial, pero en el momento en que se empiece a recuperar la demanda se abre un espacio gigantesco para la siderurgia en México", destacó Acevedo.

Secretaría de Economía celebra 20 años del TLCUEM

También indicó que hay elementos que tienen que ver con el contenido regional de nuestras exportaciones para que puedan entrar al mercado estadounidense con los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

"El T-MEC abre oportunidades muy importantes, así como el TLCAN representó un avance, hoy con el T-MEC vamos a empezar a repuntar económicamente. Mi visión es objetiva y considero que el futuro económico de México va a ser muy promisorio", aseveró.

También indicó que las diferencias con estados Unidos para considerar el sector automotriz como actividad esencial fue por la menor capacidad hospitalaria que tenía México, por lo que se pusieron más restricciones, aunque ahora ya está considerada como una actividad esencial.

Por: Laura Quintero y Fernando Franco