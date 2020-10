Gastan 115% más en fracking

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que rechaza el fracking, el gasto implementado por Petróleos Mexicanos (Pemex) para esta actividad se disparó 115 por ciento, durante los primeros dos años de su

administración.

Según datos de la empresa, en 2019 y 2020, Pemex asignó 17 mil 400 millones de pesos a los dos proyectos más importantes que utilizan la técnica de fracking: Aceite Terciario del Golfo, y Aceite y Gas en Lutitas.

Los recursos son 115 por ciento superiores al gasto de 8 mil 100 millones de pesos que destinó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en sus dos últimos años de gestión, de acuerdo con datos de los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2017 y 2018.

Los expertos señalan que a pesar del discurso del Presidente, Pemex no puede apartarse de esos proyectos.

“En el interior de Pemex hay conciencia de que son proyectos prioritarios y que el fracking es una técnica de la que deben seguir aprendiendo, no puede quedarse en un atraso total”, dijo Gonzalo Monroy, experto de la consutoría GMEC.

Erick Sánchez Salas, experto de IHS Markit, expresó: “Si haces un veto legal a esa técnica limitas 30 por ciento de los bloques petroleros que Pemex tiene en su portafolio, no se puede dejar porque hay yacimientos importantes cuya geología requiere esa técnica”.

Para 2021, el gobierno de la Cuarta Transformación va a mantener esos dos proyectos con un presupuesto de 4 mil 500 millones de pesos, según registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ello contrasta con las declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador.

"No vamos a utilizar el famoso fracking para explotar este petróleo, no vamos a usar esos métodos de extracción de petróleo, de gas. Eso no se va a

aplicar", señaló el mandatario.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Pemex produce cerca de 195 mil barriles diarios mediante la técnica de fracking.

La empresa tiene activos cerca de 115 campos petroleros donde se utiliza este método de extracción.

Arturo Carranza, consultor independiente en energía, explicó que se trata de campos que ya llevan varios años en operación y que representan fuentes importantes de recursos petroleros para el país.

Por Adrián Arias