Infonavit: ¿Se puede tramitar un crédito sin ser afiliado al IMSS?

Si eres un trabajador independiente o no asalariado y te interesa adquirir un crédito para construir tu vivienda, tienes que saber que existe una opción para que puedas acceder a un préstamo para construir tu patrimonio. Esto es todo lo que necesita conocer al respecto:

Desde el año 2015 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha un programa dirigido a trabajadores independientes que proyectan construir un patrimonio, pero que para conseguirlo requieren del acceso a un crédito hipotecario.

El programa Crezcamos Juntos Infonavit tiene como propósito que los trabajadores independientes, o los que laboran en la informalidad, puedan adquirir una vivienda nueva o usada, de cualquier valor, mediante un crédito Infonavit. Recuerda que el monto máximo de crédito que otorga el Infonavit es de hasta 921 mil 473 pesos y se determina con base a tu edad y el salario con el que quedes registrado.

Opciones para afiliarte

Para afiliarte, debes ser un contribuyente cumplido y formal ante el SAT. FOTO: Cuartoscuro

Si actualmente trabajas bajo este esquema, el procedimiento que tienes que seguir es el siguiente; primero, para afiliarte, debes ser un contribuyente cumplido y formal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estar registrado en el Régimen de Incorporación Fiscal. Además de cumplir obligatoriamente con la condición de incorporarte a un esquema de ahorro en Bansefi.

Si ya cumpliste con los dos puntos anteriores, tienes que realizar los siguientes pasos:

Obtener tu Número de Seguridad Social ( NSS ).

). Buscar la Afore que resguardará y administrará tus ahorros para el retiro y seguir los pasos que te indiquen.

Contar con la Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

). Estar sin cotizaciones o aportaciones patronales al IMSS o al Infonavit durante los últimos 24 meses.

Después de haber cumplido con los pasos anteriores debes entrar al servicio Quiero saber si puedo afiliarme al Infonavit en donde llenarás un breve formulario con tu información personal. Si la respuesta a tu solicitud es positiva enseguida deberás reunir en original la siguiente documentación:

Credencial para votar o pasaporte vigentes.

para votar o pasaporte vigentes. Asignación o localización del Número de Seguridad Social ( NSS ) emitido por el IMSS .

) emitido por el . Cédula de la CURP .

. Cédula del RFC .

. Estado de cuenta o comprobante de aceptación de la Afore .

. Comprobante de domicilio a nombre del solicitante con una antigüedad máxima de tres meses (recibo de predial, agua, luz, gas, teléfono o estado de cuenta bancario o de la Afore).

En el momento en que ya cuentes con toda la documentación anterior, debes acudir, con previa cita, al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) para que te registres en esta Institución.

Una vez completado este requisito ya estarás listo para comenzar a pagar tus aportaciones.

Determina tu ahorro

Ya que has cumplido con los puntos citados anteriormente, debes determinar el monto para que efectúes las aportaciones voluntarias al Infonavit; lo más importante de este punto es que tú defines el monto que puedes pagar por concepto de aportaciones bimestrales, así que puedes optar por una cuota más alta o menor en el momento que lo desees y dependiendo de tu situación económica.

Debes de elegir la cuota de aportación bimestral conforme a tu año de registro como persona física en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); no olvides que con las aportaciones que realices, se incrementará tu saldo de la Subcuenta de Vivienda, no olvides ser puntual con tus pagos para que no perder la afiliación.