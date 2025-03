Reconocido analista de la NFL, Jimmy Johnson, se retira

El legendario entrenador del Salón de la Fama del Fútbol Americano y reconocido analista, Jimmy Johnson, anunció el lunes su retiro de Fox Sports después de tres décadas como analista de la NFL. La noticia fue revelada durante su participación en el programa "The Herd With Colin Cowherd".

Johnson, de 81 años, expresó su gratitud hacia Fox Sports y el equipo con el que trabajó durante los últimos 31 años. "Lo más divertido que he tenido en mi carrera, contando Super Bowls y campeonatos nacionales, fue en Fox Sports", comentó, elogiando al director general Eric Shanks y al productor de Fox NFL Sunday, Bill Richards.

"He tomado una decisión extremadamente difícil", explicó Johnson. "He estado pensando en ello durante los últimos cuatro o cinco años y he decidido retirarme de Fox. Lo voy a extrañar. Voy a extrañar a todos los chicos. Los veré ocasionalmente. Ha sido un gran recorrido comenzando hace 31 años".

Ha sido comentarista de la NFL desde hace 31 años Foto: Dallas Cowboys

¿Quién es Jimmy Johnson?

A lo largo de su carrera en Fox Sports, Johnson trabajó junto a Curt Menefee, Terry Bradshaw, Howie Long y Michael Strahan, convirtiéndose en una figura emblemática dentro de la cobertura de la NFL.

Eric Shanks, en un comunicado publicado en redes sociales, destacó el impacto de Johnson en el equipo y en los aficionados: "Jimmy Johnson estuvo presente cuando Fox NFL Sunday salió al aire por primera vez hace 31 años, y desde entonces ha sido un miembro querido de nuestra familia de Fox Sports. Su legendaria confianza, su perspectiva única y su humor característico han sido una inspiración para generaciones de aficionados".

Antes de su etapa como analista, Johnson se consagró como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol americano. Llevó a los Dallas Cowboys a la gloria con los títulos del Super Bowl en las temporadas de 1992 y 1993, además de haber conquistado el campeonato nacional universitario con Miami en 1987. En reconocimiento a su trayectoria, fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Americano en 2020.