Blatter y Platini son juzgados de nuevo por fraude a la FIFA, Fiscalía pide un año y ocho meses de prisión

La Fiscalía Federal Suiza volvió a poner a Joseph Blatter y a Michel Platini sobre el estrado después de casi tres años de haber sido absueltos de los cargos de fraude y malversación de fondos. Ahora, después de poner al expresidente y exvicepresidente de la FIFA en el estrado, la Fiscalía solicitó este martes un año y ocho meses de prisión en suspenso contra Blatter y el expresidente de la UEFA Michel Platini, que están siendo juzgados de nuevo tras una apelación a su absolución en primera instancia.

El Tribunal de Apelación extraordinario del Tribunal Penal Federal, reunido en Muttenz (cerca de Basilea), está estudiando de nuevo el caso del pago sospechoso a Platini cuando ambos exdirigentes eran colaboradores. El juicio se realizará hasta el jueves, donde el juez tendrá que escuchar a todas las partes y definir si son culpables o vuelven a ser absueltos. El veredicto se espera para el 25 de marzo.

Se tiene que recordar que Blatter y Platini son juzgados por un pago de la FIFA por 2 millones de francos suizos que el expresidente de la FIFA habría realizado al exjugador francés en el 2011. El motivo del pago era por su trabajo retroactivo como asesor presidencia, una década antes.

En la primera comparecencia en este nuevo juicio, los exdirectivos de la FIFA negaron haber actuado mal en el caso que puso fin a su carrera política. En su declaración recordaron que ya han afirmado ante cinco organismos judiciales que tenían un pacto de caballeros verbal de liquidar el salario no pagado y no contractual.

"No hay corrupción, no hay estafa, no hay nada en absoluto", dijo Platini a la corte en el primero de cuatro días de juicio.