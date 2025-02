Julián Quiñones busca superar a Cristiano Ronaldo y Benzema en la tabla de goleo de la Liga de Arabia

El Al-Ahli Saudi firmó una contundente victoria de 4-1 sobre Al-Qadisiyah en la Jornada 22 de la Saudi Pro League, en un duelo donde Julián Quiñones volvió a brillar y es que el delantero mexicano sumó su gol número 15 en la temporada, consolidándose como uno de los máximos artilleros del torneo.

Sin embargo, la derrota dejó a Al-Qadisiyah con un sabor amargo, ya que desperdició la oportunidad de superar a Al-Nassr en la clasificación. A pesar de estar igualados en puntos, la diferencia de goles favorece al equipo de Cristiano Ronaldo, dejando a Al-Qadisiyah en la cuarta posición.

Y es que desde el inicio, Al-Ahli impuso condiciones. Apenas al minuto 9, Ivan Toney abrió el marcador desde los once pasos con un cobro preciso al centro de la portería, engañando a Koen Casteels. Al-Qadisiyah no logró reaccionar y empezó a cometer errores que su rival no perdonó. Al 27', Sulaiman amplió la ventaja con un remate certero, y antes del descanso, un autogol de Nacho Fernández tras un centro terminó de complicar el panorama para los visitantes.

Aunque Al-Qadisiyah intentó responder en la segunda mitad, la superioridad del Al-Ahli era evidente. Al 48', Julián Quiñones apareció para su equipo con un gol que dio esperanzas: un desborde por la banda derecha terminó en un centro preciso que el mexicano solo tuvo que empujar con la rodilla para el 3-1. Sin embargo, cualquier intento de reacción se vio frustrado cuando Ivan Toney selló la goleada con su segundo penal de la noche.

Julián Quiñones cerca de las leyendas del Real Madrid

Pese a la derrota, Quiñones sigue en gran forma y en la pelea por el título de goleo, en una batalla cerrada con Benzema y Ronaldo. Con varias jornadas por delante, el mexicano sigue demostrando que es una de las grandes figuras del torneo y es que junto a otro excelente jugador como lo es Aubameyang, el mexicano vuela en Arabia.

Sin embargo, es cierto que tan solo necesita dos goles más para alcanzar a Cristiano Ronaldo, mientras que para Karim Benzema está a un gol, por lo que el mexicano tendrá que apuntalar en los próximos partidos su grandísimo nivel en la Liga de Arabia donde se le critico mucho su llegada.

Mientras tanto, el mexicano sigue siendo de los deseos de Javier Aguirre, quién lo ha alistado en la preconvocatoria de este 2025, donde no solo aparece junto a Hirving Lozano, sino que también Germán Berterame está de regreso, para jugar con la Selección Nacional Mexicana.

Tabla de Goleo de la Liga de Arabia

Cristiano Ronaldo 17 goles

Karim Benzema 16 goles

Julián Quiñones 15 goles

Marcos Leonardo 15 goles

Abderrazak Hamdallah 13 goles

Ivan Toney 13 goles

Julián Quiñones es uno de los mejores delanteros de la Liga de Arabia

@julianquinones33

