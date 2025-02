Tigres vs Juárez, Mazatlán vs Monterrey y Xolos vs Pumas: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Liga MX

Este martes 25 de febrero se reanudarán las actividades de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con la disputa de tres partidos: Tigres vs Juárez, Mazatlán vs Monterrey y Xolos de Tijuana vs Pumas. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver los encuentros de hoy.

Tigres vs Juárez: ¿dónde ver en vivo?

El día de hoy, martes 25 de febrero, los Tigres de la UANL, quinto lugar de la Tabla General, recibirán en el Estadio Volcán, a los Bravos de Juárez, octavos en la clasificación. Las acciones iniciarán en punto de las 19:00 horas de este día.

El partido entre los Tigres de la UANL contra los Bravos de Juárez lo podrás seguir completamente en vivo por la señal de Canal 7 de Azteca Deportes.

Los Tigres recibirán a Juárez. Foto: Google

Mazatlán vs Monterrey: ¿a qué hora empieza el partido de hoy?

Más tarde, a las 21:00 horas, los Cañoneros de Mazatlán enfrentarán a los Rayados de Monterrey, sin Sergio Ramos, en partido correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará en el Estadio El Encanto.

El encuentro entre Mazatlán, lugar 13 del Clausura 2025, y los Rayados de Monterrey, noveno en la Tabla General, será transmitido completamente en vivo por la señal de Canal 7 de Azteca Deportes.

Mazatlán jugará ante Monterrey. Foto: Google

Xolos vs Pumas: ¿dónde ver el partido de hoy?

En punto de las 21:10 horas de este martes 25 de febrero los Xolos de Tijuana enfrentarán en el Estadio Caliente a los Pumas de la UNAM. Las acciones las podrás seguir de manera exclusiva por el sitio Caliente TV.

Los Xolos enfrentarán a los Pumas. Foto: Google

