¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre los jugadores involucrados en las apuestas deportivas?

El nombre de Alan Mozo se une al de Kike Salas, Sandro Tonali y más jugadores en el mundo de la polémica de las apuestas deportivas junto a futbolistas, por lo que si bien aún no se ha podido saber si el mexicano esta en problemas o no, ya que Chivas no ha lanzado ningún comunicado.

Cabe destacar que de los casos más recientes que ha puesto en alerta al mundo del futbol es el del jugador Kike Salas, del Sevilla FC, quien fue detenido por presuntamente forzar tarjetas amarillas para beneficiar a su entorno a través de apuestas. De ser hallado culpable, enfrentaría no solo sanciones deportivas, sino también consecuencias penales.

Ante este tipo de situaciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado que no habrá tolerancia para quienes atenten contra la integridad del deporte, pues la lucha contra las apuestas ilegales y el amaño de partidos continúa siendo una prioridad para la FIFA, con el fin de proteger la esencia y justicia del futbol profesional.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre las apuestas deportivas?

La FIFA mantiene una postura firme contra cualquier tipo de relación entre el fútbol profesional y las apuestas deportivas. Con el objetivo de preservar la integridad del juego, el organismo rector del futbol mundial prohíbe a jugadores, árbitros, entrenadores, oficiales e intermediarios participar en actividades de apuestas vinculadas al deporte.

El Código de Ética de la FIFA estipula que está estrictamente prohibido:

• Participar, directa o indirectamente, en apuestas relacionadas con el futbol, ya sea apostando en partidos propios o ajenos.

• Tener intereses financieros en empresas de apuestas deportivas o actividades similares.

• Manipular o intentar influenciar el desarrollo de un partido con fines de lucro mediante apuestas.

Estas normas buscan prevenir el amaño de partidos, una de las mayores amenazas a la credibilidad del futbol. La manipulación de encuentros no solo afecta el espectáculo, sino que pone en riesgo la transparencia y la confianza en las competiciones, como pasó alguna vez con Javier Aguirre.

¿Cuales son las sanciones de la FIFA por el amaño de partidos?

Las sanciones para aquellos que violen estas normas pueden ser severas. Entre las medidas disciplinarias se encuentran, multas económicas de al menos 100,000 francos suizos (cerca de dos millones de pesos mexicanos). Suspensiones de hasta tres años para ejercer cualquier actividad relacionada con el futbol. Y en casos graves, prohibición de por vida para participar en competiciones organizadas por la FIFA.

La FIFA también trabaja en conjunto con federaciones nacionales y organismos de seguridad para detectar y sancionar a quienes estén involucrados en apuestas ilegales o manipulación de partidos, por lo que si Alan Mozo es investigado podrían tener problemas en la Liga MX.

