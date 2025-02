Beterbiev vs. Bivol: fecha, hora y dónde ver la esperada revancha en Riad

IT'S FIGHT WEEK! uD83DuDD25



uD83EuDD4AArtur Beterbiev vs Dmitry Bivol

uD83EuDD4ADaniel Dubois vs Joseph Parker

uD83EuDD4AShakur Stevenson vs Floyd Schofield

uD83EuDD4ACarlos Adames vs Hamzah Sheeraz

uD83EuDD4AVergil Ortiz Jr. vs Israil Madrimov

uD83EuDD4AZhilei Zhang vs Agit Kabayel

uD83EuDD4AJoshua Buatsi vs Callum Smith #DuboisParker x… pic.twitter.com/Is8KZBsh4F