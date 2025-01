México se juega su pase a Cuartos de Final de la Kings League: contra quién, a qué hora y cuándo es el partido

México no tuvo el mejor arranque en el Mundial de países de la Kings League. Después de conseguir una derrota y una victoria en la ronda 1 y 2, el equipo azteca no pudo conseguir su pase directo a la fase de Cuartos de Final. Ahora el equipo nacional tendrá que buscar seguir en el torneo consiguiendo una victoria en el 'Last Chance', eso sí, el partido no será sencillo.

Después de perder con Estados Unidos y ganarle a Arabia Saudí, los aztecas están listos para su próximo rival en el Kings League World Cup Nations. El rival a vencer fue un equipo que, al igual que México perdió uno de los dos partidos. Se trata de Alemania, quienes llegan al duelo contra el equipo tricolor después de ganarle a Perú y perder con Brasil por goleada.

Si bien es cierto que los dos clubes tendrán que ir a muerte para clasificarse a los Cuartos de Final. Se tiene que mencionar que la ronda de 'Last Chance' ya comenzó, por lo que ya se tienen las dos primeras llaves de los mejores ocho equipos. Marruecos y Turquía fueron los equipos que se clasificaron. España, equipo favorito, quedó eliminado en esta ronda este 6 de enero. Mejor pasemos a dar los datos del partido de México vs Alemania.

México vs Alemania jugarán este 7 de enero (Kings League)

¿Cuándo jugará México vs Alemania en la Kings League?

El partido entre el seleccionado mexicano y el bávaro está programado para realizarse el próximo 7 de enero. Los fans de la Kings League ya tienen una cita con una pantalla a las 19:00, tiempo de Italia, es decir, a las 12:00 tiempo de la Ciudad de México. Se tiene que recordar que el juego tiene una duración de 40 minutos.

¿Dónde ver el partido entre México y Alemania en la Kings League?

Para todos los interesados en disfrutar del partido deben tener en cuenta que se transmite a través del canal oficial de Twitch de la Kings League. Los interesados pueden ingresar al sitio web oficial de la liga de Piqué y darle click en el apartado en el que dice Directo. Al ingresar en ese apartado se mandará directo a la transmisión en vivo del juego.

El próximo rival de México en la Kings League

En caso de ganarle a Alemania, el conjunto azteca tendrá la posibilidad de enfrentarse a Argentina. El otro invitado que falta saldrá del duelo entre Uzbekistan y Perú y se enfrentará a Colombia. El partido entre Uzbekistan y Perú está programado para comenzar a las 11:00, tiempo de la Ciudad de México el 7 de enero.

México se enfrentaría a Colombia o a Argentina en Cuartos (Kings League)

