Checo Pérez habla sobre su futuro en la F1: "volveré sólo si eso es lo que me hace feliz"

El nombre de Checo Pérez sigue dejando mucho de qué hablar. A pesar de no contar con un asiento en la Fórmula 1, el tapatío y su futuro sigue siendo uno de los temas de conversación entre los fans de la máxima categoría del automovilismo. Ahora fue el propio piloto mexicano el que habló sobre su futuro. Lo que es una realidad es que comenzó a disipar algunas dudas sobre lo que hará en este año y si piensa en volver a los circuitos de la F1.

El tapatío compartió su sentir sobre lo que será el 2025 y lo que pasará con su carrera de cara al 2026. Se tiene que recordar que en este año estará fuera de la Fórmula 1 por no contar con un asiento en ninguna de las escuderías. Pérez reveló que no tiene prisa por definir un futuro. Su misión es poder hacer todo lo que no había podido hacer cuando estaba en alguna escudería. Sergio definirá su futuro en el primer semestre del año.

"Volveré a la F1 sólo si eso es lo que me hace feliz. En los próximos seis meses decidiré cuál es el siguiente paso en mi carrera. Ahora mi prioridad es hacer todo lo que no había podido hacer: divertirme, viajar y disfrutar de mi familia", expresó el tapatío en declaraciones recopiladas en la cuenta oficial de Instagram de la F1.

Se tiene que recordar que cuando Checo anunció su salida de Red Bull se dijo que se iba a tomar un tiempo para poder disfrutar de sus hijos y tener tiempo de calidad en familia. Ahora, con la declaración del piloto tapatío, se deja claro que el nacido en Guadalajara disfrutará de este año para después analizar si quiere volver con Cadillac o con cualquier otra escudería. Se tiene que recordar que tiene mucho tiempo para analizar las opciones y cerrar el mejor trato posible.

Checo todavía no tiene claro su futuro en la F1 (IG: f1)

Carlos Slim Domit habla sobre el futuro de Checo Pérez

Uno de los grandes patrocinadores de Sergio es la familia Slim, por lo que podrían tener información privilegiada sobre lo que pasará más adelante en carrera del tapatío. El hijo del que fuera el hombre más rico del mundo habló sobre el éxito de la Fórmula E, pero también sobre el futuro profesional de Checo Pérez.

Carlos Slim Domit dejó claro que espera que el tapatío vuelva a subirse a un monoplaza el próximo año, pero esto no quiere decir que se cumpla. Después de las declaraciones del propio piloto, los fans de la Fórmula 1 y del nacido en Guadalajara tendrán que esperar a que pasen los meses para que se sepa que ocurrirá en el futuro de Checo Pérez.

Pérez definirá su futuro en sus próximos meses (IG: f1)

