De ser considerado el atleta más grande del mundo a luchar contra el alcoholismo y cavar zanjas para vivir

El deporte puede colocar a una persona en lo más alto del mundo, pero de la noche a la mañana lo puede dejar en el olvido. En esta ocasión vamos a contar la historia de un deportista que fue considerado como el más grande del mundo, o al menos de Estados Unidos, pero que después de retirarse del deporte de élite terminó sufriendo para poder salir adelante. Se dice que terminó trabajando como cavador de zanjas para poder vivir.

La historia que vamos a contar presenta a un atleta que consiguió todos los logros que se propuso, al punto que saludaba de mano a presidente de Estados Unidos y fue un ejemplo a seguir de generaciones en todo el mundo. Fue un deportista que se consagró como uno de los más versátiles, ya que ganó medallas olímpicas en muchas disciplinas. Lamentablemente, después de colgar los botines sufrió de alcoholismo y terminó teniendo una vida bastante trágica, ya que pasó de ser la estrella a ser olvidado por todos.

Estamos hablando de Jim Thorpe, un atleta indio estadounidense nació en un pueblo de Pensilvania, hijo de un herrero indio en la región de Sac y Fox en Oklahoma, pero que su legado en el deporte perduraría para la eternidad. Jim se convertiría en uno de los hombres más versátiles que se han mostrado en el deporte moderno. Se tiene que recordar que ganó dos medallas de oro en los Olímpicos del 1912, una en pentatlón y la otra en decatlón. También fue estrella de futbol americano, beisbol y baloncesto a nivel universitario y profesional.

El nacido en Pensilvania tuvo ocho hijo, pero fue su hija Grace le contó a Expansión un poco de la vida de su padre cuando tenía 70 años, la hija de la leyenda ya murió. En esta charla contó como su padre pasó de codearse con los presidentes de Estados Unidos a terminar en el olvido y trabajando haciendo zanjas para sobrevivir.

"Cuando mi papá ya estaba muy grande para jugar deportes, tenía que vivir de algo. No tenía dinero, y no había nada de pensiones ni beneficios. Él no sabía que hacer. Cuando tenía alrededor de 40 años, tomó un empleo en California, cavando zanjas. Él no me decía mucho al respecto; cavaba zanjas porque tenía que ganar dinero", contó Grace en la entrevista.