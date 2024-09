La última publicación de André Marín estuvo dedicada al mejor jugador de fútbol de la historia; sus fans llenan el post con mensajes de despedida

La muerte de André Marín tomó al mundo del deporte por sorpresa, pues aunque se sabía que había recibido un trasplante de pulmón por una bacteria muy agresiva, el pronóstico era favorable y ya se encontraba en recuperación; sin embargo, esta mañana David Faitelson dio la lamentable noticia sobre el fallecimiento de su amigo, periodista y comentarista de TDN. Desde entonces figuras del medio lo han despedido, a ellos se suman los clubs de fútbol y, por supuesto, los fans que siempre lo apoyaron.

A tan sólo minutos de revelarse que el experto en deportes había perdido la vida, sus perfiles oficiales en redes sociales se llenaron con mensajes por parte de sus seguidores, algunos incrédulos ante su fallecimiento, otros deseándole descanso eterno y algunos más mandando mensajes a los familiares y amigos. Para ello, recurrieron a su última publicación en Instagram, en la que el querido comentarista de TDN recordó que hay un futbolista al que siempre admiraría.

En su última publicación en redes sociales, que en realidad fueron varias hace tan sólo un día, antes que las complicaciones de su salud le arrebataran la vida, reconoció uno de los mayores éxitos de a quien él consideró el mejor jugador de fútbol de la historia; una figura en la que muchos coinciden, pero que otros le atribuyen a otro deportista, algo que siempre genera debate en redes sociales.

André Marín dedicó su última publicación a los 840 goles de Lionel Messi

Hace 17 horas, es decir, cerda de las 16:00 horas del domingo 15 de septiembre, Andrés Marín apareció por última vez en su perfil de Instagram (@andremarinpuig), donde le dedicó un mensaje de felicitación al argentino Lionel Messi por sus 840 goles para el goat, algo que le permitió demostrar de nueva cuenta su admiración por el futbolista, a quien a lo largo de su vida celebró.

"¡840 GOLES PARA EL GOAT! ¡EL JUGADOR MÁS COMPLETO DE LA HISTORIA! Con el doblete que firmó ante el Philadelphia Union, Lionel Messi alcanzó los 840 goles oficiales en su carrera, señores", escribió en su cuenta.

Esta es la última publicación del periodista y en la que sus seguidores mandan mensajes para despedirlo. (Foto: IG @andremarinpuig)

Para completar su mensaje anterior, el periodista de deportes agregó: "una cifra completamente BRUTAL tomando en cuenta que lo logró en apenas 1,070 partidos y que además estamos hablando del mejor creador de juego del mundo. El futbolista más completo que ha pisado una cancha de futbol". Cabe destacar que además de este posteo, Marín Puig agregó hace un día otro mensaje en el que aseguró que "Messi es inevitable".

En su reconocimiento al astro argentino, André Marín escribió: "Lionel Messi no jugaba desde la final de la Copa América por lesión, pero eso no le impidió marcar dos goles en solo 3 minutos para que el Inter Miami le diera la vuelta al Philadelphia Union. ‘La Pulga’ no es de este mundo, señores. No hay antídoto ni plan que funcione contra el mejor jugador de la historia".

Este fue otro de los mensajes que escribió en redes.

Hace un día exactamente, André Marín compartió otros mensajes en redes sociales dedicados al deporte y demostrando que aún con complicaciones de salud estaba listo para informar. "Canelo sigue siento el rey", escribió tras la victoria de Saúl Álvarez de este sábado tras enfrentarse a Edgar Berlanga; también celebró al América por su triunfo ante las Chivas de este fin de semana, especialmente con una mención al "solitario gol de Ramón Juárez"

