Canelo vs Berlanga: sigue EN VIVO la ceremonia de pesaje de hoy, viernes 13 de septiembre

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga se han dicho de todo en los últimos días, pero nada de lo antes mencionado tendrá sentido si no pasan la última prueba previo a la pelea. La ceremonia de pesaje está programada para que se realice este viernes 13 de septiembre y los dos boxeadores deben cubrir los requisitos estipulados en el contrato para poder enfundarse los guantes y de mostrar todo lo que se dijo en las conferencias de prensa previo a la función en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La cita más importante para el tapatío y el puertorriqueño previo a subir al ring el próximo 14 de septiembre es la ceremonia de pesaje, por lo que este viernes 13 de septiembre los dos pugilistas deben subir a la báscula para marcar los 168 libras que se pactaron en el contrato de la función que se va a realizar en el fin de semana patrio en la 'Ciudad del Pecado'.

Canelo y Berlanga se subirán al ring el próximo 14 de septiembre (IG: canelo)

¿Cuándo es la ceremonia del pesaje de Canelo y Berlanga?

Como ya se mencionó, los dos boxeadores deberán tener presentarse este viernes 13 de septiembre. El evento que define el futuro de la pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga se realizará en el icónico T-Mobile Arena de Las Vegas. Además de enmarcar el futuro de la función estelar del fin de semana patrio, es la última ocasión en la que los fans podrán ver a los protagonistas antes de salten al cuadrilátero.

¿A qué hora se realizará la ceremonia de pesaje?

Para todos aquellos que estén interesados en disfrutar del último cara a cara antes de la pelea de este sábado deben hacer un espacio en la agenda del viernes. El evento en el T-Mobile Arena está programada para realizarse en punto de las 11:00, hora de la Ciudad de México.

Canelo y Berlanga deben dar las 168 libras pactadas (IG: canelo)

¿Cómo ver la ceremonia de pesaje de Canelo Álvarez?

Los fanáticos del boxeo en México tendrán diferentes canales para disfrutar de la ceremonia de pesaje de Canelo Álvarez y Edgar Berlanga. Para los que tengan la posibilidad de tener una pantalla cerca pueden sintonizar la transmisión de ESPN Latinoamérica, pero también lo pueden hacer por la señal de TV Azteca.

¿Qué pasa si no dan el pesaje?

En caso de que alguna de las partes no de el peso pactado, se pueden aplicar sanciones económicas para que el que falle en la 168 libras. Eso sí, la función no estaría cancelada del todo, ya que se puede llegar a un acuerdo para que se realice el combate. En caso de no llegar a un acuerdo se podría cancelar la función del 14 de septiembre en Las Vegas.

Sigue leyendo:

Canelo Álvarez vs Berlanga: ¿Quién cantará el Himno Nacional en la pelea del 14 de septiembre en Las Vegas?

"Canelo" Álvarez vs Edgar Berlanga: ¿Quién es favorito para ganar la pelea en Las Vegas?