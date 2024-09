Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL

El día de ayer arrancó la segunda jornada con un encuentro que prometía ser un verdadero partidazo entre rivales divisionales, sin embargo, terminó convirtiéndose en una noche terrorífica para los Miami Dolphins, cuya ofensiva fue expuesta en el terreno de juego con las tres intercepciones que realizó la defensiva de los Buffalo Bills, siendo una de ellas devuelta para anotación, pero esa no fue la peor noticia para los Dolphins, ya que durante el tercer cuarto su Quarterback Tua Tagovailoa sufrió una escalofriante lesión, dejándolo fuera por el resto del encuentro, ya que es la tercera conmoción cerebral, registrada oficialmente en lo que va de su carrera, por lo que su continuidad dentro de la liga podría estar en riesgo.

Skylar Thompson, el relevo de Tagovailoa, jamás tuvo oportunidad de remontar el marcador, ante una muy inspirada defensiva de los Bills.

Para Josh Allen fue una noche por demás tranquila, ya que su corredor James Cook fue la figura de la noche al haber anotado en tres ocasiones, por lo que Allen únicamente se limitó a mantener la ventaja en el marcador.

El próximo domingo se avecinan una serie de encuentros muy interesantes, de los cuales les tenemos nuestro análisis a continuación:

Tampa Bay Buccaneers (1-0) vs Detroit Lions (1-0)

Los sorprendentes Detroit Lions buscarán hilar dos victorias de manera consecutiva jugando en su propio estadio, sin embargo, enfrente tendrán a unos Buccaneers que este año podrían ser el caballo negro de la Conferencia Nacional.

Los Buccaneers vienen de derrotar a los Washington Commanders (37-20) con una soberbia actuación de su Quarterback Baker Mayfield, quien lanzó cuatro pases de anotación, además de que únicamente tuvo seis pases incompletos.

Por tierra, el novato Bucky Irving sorprendió al haber logrado conseguir más yardas que el corredor titular del equipo Rachaad White, por lo que se podría avecinar un ataque terrestre por comité esta semana.

El receptor Mike Evans, a pesar de llevar 11 temporadas en la NFL, cada semana sigue demostrando que es uno de los mejores receptores de la liga, y en esta ocasión buscará nuevamente hacer sentir su presencia ante la defensiva secundaria de los Lions, la cual cometió muchos errores en contra de los Rams el domingo.

Jared Goff buscará tener una mejor conexión con Amon-Ra St. Brown esta semana, ya que les costó trabajo entrar en sintonía, pero aún así luce muy sólido el ataque de los Lions, ya que cuentan con Sam Laporta y Jason Williams, quien parece que este año por fin será el jugador que todos estábamos esperando ver desde hace dos años.

Mientras que por tierra cuentan con una de las mejores duplas de corredores con Jahmyr Gibbs y el veterano David Montgomery, quien fue determinante durante el tiempo extra para conseguir la victoria de su equipo.

Este partido fácilmente pudo haber sido programado para jugarse el domingo por la noche, ya que será uno de los mejores de la cartelera de este domingo.

Pronóstico resultado: Tampa Bay Buccaneers 17-23 Detroit Lions

Los Bucaneros de Tampa Bay Buccaneers enfrentará a los Leones de Detroit este fin de semana. Créditos: El Heraldo de México.

San Francisco 49ers (1-0) vs Minnesota Vikings (1-0)

Después de un inicio un poco titubeante el lunes por la noche, los San Francisco 49ers fueron agarrando confianza conforme avanzó el juego, ante unos New York Jets que por momentos lucieron perdidos, lo cual es comprensible, ya que Aaron Rodgers prácticamente llevaba dos años sin jugar un partido completo.

De manera sorpresiva, Christian McCaffrey no fue activado para el juego del lunes, y si bien es cierto, se sabía que venía arrastrando una lesión desde la pretemporada, nadie conocía la magnitud de la misma, y muy probablemente por esa misma razón es que decidan no arriesgarlo nuevamente esta semana, ya que el ataque terrestre de los Niners se encuentra en muy buenas manos con Jordan Mason, quien en su tercer temporada parece encontrarse listo para dar el salto al estrellato, pues viene de haber corrido para 147 yardas y una anotación.

Para Brock Purdy este encuentro no será nada sencillo, por lo que tendrá que ser más determinante a la hora de buscar poner puntos en la pizarra, sobre todo en situaciones en zona roja, que es cuando tendrá que conectarse de manera más eficiente con sus receptores Brandon Aiyuk, quien viene fuera de ritmo, Deebo Samuel y su ala cerrada George Kittle, pues durante el encuentro pasado Purdy no tuvo ningún pase de anotación.

Los Vikings llegan motivados a este partido, luego de haber vapuleado a los New York Giants, quienes son candidatos a ser el peor equipo de esta temporada, pero en esta ocasión se enfrentarán al rival a vencer de la Conferencia Nacional, por lo que tratarán de derrotar al equipo de San Francisco, por segundo año consecutivo, donde recordemos que la vez anterior se llevaron la victoria gracias a la destacada actuación de su receptor Jordan Addison, quien terminó con dos anotaciones, pero lamentablemente es duda para este juego, debido a una lesión. Para buena fortuna del equipo de Minnesota, su receptor estrella Justin Jefferson parece estar desarrollando buena química con su Quarterback Sam Darnold, quien es viejo conocido del equipo de la Bahía, ya que la temporada pasada fue el suplente de Brock Purdy, por lo que la defensiva de San Francisco lo conoce a la perfección, lo cual es preocupante para Darnold, ya que saben que bajo presión este mariscal de campo suele cometer muchos errores e incluso, en sus propias palabras, hasta puede ser que llegue a “ver fantasmas durante el partido”, lo cual es algo que el coordinador defensivo Nick Sorensen tratará de aprovechar, mandando cargas constantemente con Nick Bosa, Fred Warner y Leonard Floyd.

Pronóstico resultado: San Francisco 49ers 24-20 Minnesota Vikings

Los 49ers de San Francisco enfrentan a los Vikingos de Minnesota este fin de semana. Créditos: El Heraldo de México.

Los Angeles Rams (0-1) vs Arizona Cardinals (0-1)

Los Rams estuvieron muy cerca de llevarse una sufrida victoria en contra de los Lions, pero finalmente terminaron sucumbiendo en tiempo extra, aunque esa no fue la peor noticia para ellos, ya que durante el encuentro sufrieron varias lesiones, siendo la principal de ellas la de su receptor estrella Puka Nacua, quien estará fuera de los emparrillados por lo menos cuatro semanas, por lo que Cooper Kupp ha vuelto a convertirse en el blanco favorito de Matthew Stafford, y será crucial que este fin de semana esta dupla logre recuperar la magia de los años anteriores, ya que les espera un juego Divisional por demás complicado, en casa de unos Arizona Cardinals que estuvieron muy cerca de dar la campanada en contra de los Buffalo Bills.

El ataque terrestre de los Rams tiene mucho que mejorar, ya que su corredor estelar Kyren Williams promedió 2.78 yardas por acarreo, aunque mucho de esto se debió a su porosa línea ofensiva, la cual se vio mermada debido a las malditas lesiones, y lo peor del caso es que para este encuentro el panorama no luce muy alentador, ya que no es fácil conseguir buenos suplentes en este tipo de posiciones una vez iniciada la temporada.

El equipo de los Cardinals este año cuenta con un muy buen plantel, sobre todo a la ofensiva, la cual tiene que demostrar que ya se encuentra lista para mantener en la batalla a su equipo durante cada uno de los encuentros.

Kyler Murray es un Quarterback muy explosivo, y sabe perfectamente usar las piernas para mover las cadenas, pero este año cuenta con muy buenos receptores que lo rodean, a quienes tendrá que aprender a utilizar de mejor manera, como es el caso del novato Marvin Harrison Jr, quien solamente tuvo una recepción en su debut la semana pasada, por lo que el coordinador ofensivo del equipo ya se encuentra buscando diferentes formas para involucrarlo más en el plan de juego de esta semana.

El ala cerrada Trey McBride se ha convertido en el objetivo predilecto de Murray, y es algo comprensible, ya que es un jugador que cuenta con la altura y velocidad necesaria para poder poner en predicamentos a cualquier defensiva, y ni que decir por tierra, donde el veterano corredor James Conner sigue siendo el amo y señor acarreando el balón para su equipo, y es que nunca decepciona, ya que puede contribuir tanto por tierra como por aire.

Pronóstico resultado: Los Angeles Rams 27–24 Arizona Cardinals

Los Angeles Rams enfrentan a los Cardenales de Arizona este fin de semana. Créditos: El Heraldo de México.

Cincinnati Bengals (0-1) vs Kansas City Chiefs (1-0)

El equipo de los Cincinnati Bengals fue la mayor decepción de la jornada inaugural de la liga, y es que, de manera completamente inesperada, cayeron en su propia casa, en contra de unos New England Patriots de quienes se esperaba muy poco, por no decir que nada.

El Quarterback Joe Burrow, quien es el alma de la ofensiva del equipo, tuvo un partido bastante mediocre, para sus estándares, ya que solamente logró lanzar para 164 yardas, sin ninguna anotación, lo cual dificultó la tarea de poder meter puntos en el marcador, y es que Ja´Marr Chase, quien es su mejor receptor, decidió no entrenar con el equipo la semana pasada, aunque al final dejó por un lado su disputa salarial con el equipo, y terminó jugando el domingo.

Algo que llamó mucho la atención durante dicho encuentro, es que Burrow constantemente se tomó la muñeca con visible molestia, y aunque él ha dicho que se encuentra bien, surge la duda de que podría no encontrarse recuperado por completo de la cirugía que tuvo la temporada anterior, precisamente en la muñeca del brazo con el que lanza el balón, lo cual sería algo muy preocupante, ya que el año pasado vimos lo que sucedió cuando tuvieron que utilizar a su suplente Jake Browning, quien no lo hizo mal, pero definitivamente no es un mariscal de campo con el que aspires a llegar lejos.

Tee Higgins quien es el otro receptor estelar del equipo, no pudo jugar la semana anterior debido a una lesión, y es casi un hecho qie esta semana tampoco cuenten con él, así que será muy importante lo que la dupla de Zach Moss y Chase Brown puedan hacer por tierra, tratando de avanzar yardas y consumir el reloj, en contra de unos Chiefs que lucieron imponentes en contra de los Baltimore Ravens.

La ofensiva de los Chiefs será dinamita pura este año, y es que desde el encuentro anterior nos dieron una muestra de lo que sus receptores Rashee Rice y Xavier Worthy pueden hacer, siendo este último un jugador imparable en campo abierto, debido a la extraordinaria velocidad que posee.

El receptor Marquise Brown, quien fue una de las principales contrataciones a la ofensiva durante la agencia libre, lleva semanas sin poder entrenar, por lo que será enviado a la reserva de los lesionados, así que se perderá por lo menos los próximos cuatro encuentros, pero esto no será impedimento para que Patrick Mahomes continúe rompiendo récords en la liga, ya que es un Quarterback que sabe perfectamente en qué momentos debe de arriesgar, y en cuáles es mejor jugar con precaución, junto con su ala cerrada Travis Kelce, quien es su mejor amigo, dentro y fuera del terreno de juego.

Pronóstico Resultado: Cincinnati Bengals 20-31 Kansas City Chiefs

Los Bengalíes de Cincinnati y los Jefes de Kansas City se verán las caras este fin de semana. Créditos: El Heraldo de México.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff