Danny García regresa para disputar un título del mundo

El camino para llegar a una quinta oportunidad mundialista no ha sido sencillo para el excampeón mundial Danny García, quien ha tenido que sobreponerse a problemas de salud mental que lo dejaron fuera del boxeo durante dos años.

"Ha sido una gran aventura. Mucha sangre muchos sueños muchas lágrimas, pero estoy contento de estar aquí de nuevo para mostrarle al mundo que todavía tengo habilidades para este juego", dijo en la entrevista para el Heraldo Media Group.

El peleador neoyorican, de 36 años, regresa tras una ausencia de 24 meses para retar al monarca cubano Erislandy Lara, por la corona de peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo, como preestelar de la función encabezada por el monarca mexicano Saúl Canelo Álvarez contra el boricua Edgar Berlanga.

"Me siento genial de poder regresar para disputar un título mundial. Es un sueño hecho realidad. Sumar otra división y demostrar que aún tengo mucho en mí", agregó.

García se enfocó a su familia

En el tiempo alejado del ring, Swift García se enfocó en su familia ya recuperarse mentalmente de la presión que cargó durante años más de 12 años.

"La verdad, si soy sincero, no ha sido nada fácil, pero poder ser un ejemplo de que se puede superar estos momentos y de que si es necesario se puede pedir ayuda, fue algo que colaboró con mi recuperación", finalizó.

Dani García se coronó campeón mundial por primera ocasión, en 2012, el superar por decisión unánime al monarca tijuanense Erik Terrible Morales y para 2016 conquistó la división de los welters el superar a Robert Guerrero.

"No sé qué tan bien preparado llegue Dani García, sin embargo sé de lo que es capaz. Yo sé lo que trabajé para este momento y no habrá forma de que me quiten el campeonato", sentenció El monarca cubano de 41 años.

DRV