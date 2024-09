Osiris Machado gana medalla de bronce en lanzamiento de disco en París 2024

La mexicana Osiris Machado hizo historia en París 2024 al ganarse una medalla de bronce en la final de lanzamiento de disco F44/F64, lo que representó un debut histórico para la paratleta en sus primeras olimpiadas y un logro con el que México suma siete medallas a su medallero de los Juegos Paralímpicos.

La marca que la llevó a poder subirse al podio fue de 40.01 metros, misma que le permitió conseguir su primera medalla olímpica. La mexicana se llevó la victoria junto a dos representantes de China, la primera de ellas Yao Juan, quien se llevó la plata con 41.98 metros; mientras que el oro se lo llevó Yang Yue con una marca de 42.39 metros.

A sus 20 años la originaria de Nayarit ofreció unas primeras palabras al Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en las que dijo que no podría describir la emoción que siente, en especial al ver que todos celebren su logro junto a ella. Asimismo, resaltó que se siente feliz de haber cumplido su meta, ya que sabía que en París 2024 lograría obtener una medalla.

"Estoy muy feliz porque estoy debutando en París 2024 y feliz y contenta de haber obtenido la medalla de bronce. La verdad yo sí venía buscando una medalla, no sabía de qué color, se hizo la de bronce y yo más que feliz con el resultado y pues sentí la adrenalina a más no poder, el corazón sentía que se me iba a salir del pecho, pero traté de controlarme lo más que pude y ahí está el resultado", dijo a la CONADE.