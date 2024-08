Sorprendentemente el equipo de los New York Giants no quedó en último lugar de su División la temporada pasada, ya que, si uno se pone a repasar sus partidos y las estadísticas de los mismos, salta de inmediato a la vista que tienen demasiadas carencias, comenzando por la posición más importante, que es la de Quarterback.

Desde el 2019 Daniel Jones ha sido el responsable de llevar las riendas de la ofensiva del equipo, sin embargo, los problemas de durabilidad que ha tenido, aunado al elenco de receptores promedio con los que cuenta, han dado como resultado que durante toda su carrera solamente lleve 62 pases de anotación, es decir que promedia 12 pases de anotación por temporada, y a pesar de ello, el año pasado a su directiva le pareció buena idea renovarlo por cuatro años más a cambio de 40 millones de dólares anuales, acción que fue duramente criticada por los aficionados del equipo.

Daniel Jones ha sido el responsable de llevar las riendas de la ofensiva del equipo Créditos: IG/danieljones3

Para esta temporada parece ser que se han dado cuenta del grave error que cometieron, aunque su entrenador Brian Daboll le dará el beneficio de la duda a Jones, ya que no trajeron a alguien que pueda pelearle la titularidad, únicamente contrataron al Quarterback Drew Lock para ser su suplente, aunque si las cosas no mejoran este año, no sería descabellado que a mitad de temporada pudiéramos verlo iniciando algún juego.

Los Giants dejaron partir al corredor Saquon Barkley, quien es todo un espectáculo dentro del terreno de juego, pero debido a sus constantes lesiones y sus pretensiones económicas prefirieron no renovarle su contrato, por lo que Barkley firmó un jugoso contrato por tres años con los Philadelphia Eagles, rivales Divisionales de los Giants.

En lugar de Barkley ha llegado Devin Singletary, proveniente de los Houston Texans, corredor que durante las últimas tres temporadas siempre ha rebasado las 800 yardas terrestres, lo cual habla muy bien de él, quien a pesar de no ser un jugador muy vistoso sabe hacer el trabajo sucio, mismo que es necesario para ganar esas difíciles yardas desde las trincheras, además de que cuenta con la gran ventaja de haber sufrido pocas lesiones durante su carrera profesional.

Con la sexta selección global del Draft de este año decidieron reclutar al receptor Malik Nabers, lo cual fue una gran sorpresa, ya que muchos esperábamos que seleccionaran al posible sucesor de Daniel Jones, sin embargo, el haber ido por Nabers fue una forma de reforzar su apoyo hacia Jones. Nabers inmediatamente pasará a ser el receptor número uno del equipo, ya que buscarán explotar su habilidad para desarrollar jugadas grandes, que es algo de lo que han carecido durante los últimos años, ya que han sido de los equipos que más pases cortos lanzan, desaprovechando las zonas profundas.

Malik Nabers fue seleccionado en el Draft de este año Créditos: IG/cantguard_malik

Los otros receptores del equipo serán los veteranos Isiah McKenzie, Darius Slayton y Wan´Dale Robinson, quienes no son nada espectaculares, pero buscarán la manera de apoyar a Daniel Jones y así mantener la ofensiva a flote.

Wan´Dale Robinson apoyará al quarterback con su experiencia Créditos: IG/wandalerobinson

Los Giants fueron uno de los cuatro equipos que lograron menos capturas de mariscal de campo la temporada pasada, motivo por el que han contratado al especialista Brian Burns, quien durante los últimos cuatro años ha obtenido 38.5 capturas, lo que lo coloca entre la élite de la NFL. Para poder haber hecho esta contratación, tan necesaria para el equipo, tuvieron que desembolsar 150 millones de dólares, los cuales irán distribuyéndole a lo largo de cinco años.

Brian Burns durante los últimos cuatro años ha obtenido 38.5 capturas Créditos: IG/brianburns99

Los New York Giants son un equipo que tendrá constantemente que remar contra corriente esta temporada, ya que tanto los Dallas Cowboys, como los Philadelphia Eagles, quienes son sus rivales de División, son actualmente mucho mejores que ellos, por lo que les espera una temporada larga y bastante complicada, en la que muy probablemente sea la última en la que veamos a Daniel Jones jugando con ellos, lo cual sería lo mejor que les podría pasar.

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff

