VIDEO: medallista Thomas Ceccon duerme en parque por malas condiciones en Villa Olímpica de París 2024

El nadador italiano Thomas Ceccon, medallista olímpico de oro en los 100 metros de espalda masculino, fue captado durmiendo en un parque de París debido a las condiciones en las que se encuentra la Villa, donde descansan los atletas, según han denunciado algunos deportistas.

Fue el remador saudita Husein Alireza, quien difundió el momento en el que Ceccon dormía en el parque y compartió el video en las historias de su Instagram. En la publicación escribió: “descansa hoy, conquista mañana”.

Sigue leyendo:

Restaurante de la Villa Olímpica de París 2024 causa polémica entre los atletas

Imane Khelif, la polémica boxeadora argelina, gana su primer combate en solo 46 segundos: VIDEO

Denuncian malas condiciones en las que viven en la Villa Olímpica

La grabación muestra a Thomas Ceccon acostado sobre una toalla blanca colocada en el pasto del parque. Al parecer el nadador italiano duerme en ese lugar para escapar del calor que hay en las habitaciones.

Thomas Ceccon es uno de los atletas que se ha quejado de las malas condiciones, en la que viven los deportistas durante su estancia en París 2024. Asegurando que no hay aire acondicionado en la villa y que la comida es mala. Después de no clasificar a la final de 200 metros de espalda, el medallista denunció que es difícil dormir por el calor y el ruido.

Ceccon ya ganó una medalla de oro en París 2024 en los 100 metros espalda y una de bronce en los 100 metros libres.

Otro ejemplo es el nadador Gregorio Paltrinieri, quien se quejó de la falta de cuidado para los atletas, diciendo: "Nosotros no estamos bien atendidos. Siempre me duermo a las dos de la mañana porque en nuestras habitaciones no hay aire acondicionado y hace demasiado calor".

Además, los autobuses que transportan a los atletas tampoco tienen aire acondicionado. Hasta el punto de que Simone Biles publicó videos usando un ventilador, y la nadadora Simona Quadarella mencionó trayectos de 40 minutos bajo un calor abrasador.

En los primeros días de los Juegos Olímpicos también hubo quejas sobre otros problemas que se fueron solucionando con el tiempo. Por ejemplo, los atletas tenían que esperar hasta una hora para comer en el comedor de la Villa. Además, el restaurante no estaba bien surtido: faltaban carne y huevos, y la carne se servía poco cocida, lo que llevó a los ingleses a mudarse a un hotel.