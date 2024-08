¿Quién fue Villano V? Leyenda de la lucha libre que murió a los 62 años

La lucha libre perdió a una de sus grandes leyendas, pues Ray Mendoza Jr. falleció a los 62 años de edad. A través de redes sociales su hijo, Villano V Jr, confirmó la lamentable noticia con un emotivo mensaje en el que promete honrar el legado de su padre, quien deja huella por sus más de cuatro décadas sobre el cuadrilátero.

Muere Ray Mendoza Jr, leyenda de la lucha libre

Villano V Jr confirmó la muerte de su padre a través de su cuenta de Facebook: “¡Papá, te amo con toda mi vida! Me dejas con mi corazón destrozado. Ya estás con Chely, con mi abuelita que tanto extrañabas. Cuídame desde el cielo y nunca me sueltes, por favor. Te honraré día a día. Gracias, papito. No tengo palabras”.

Sigue leyendo:

Juan Izquierdo, futbolista que falleció a los 27 años, tuvo un paso por la Liga MX

Así fueron los últimos minutos de vida de Jonathan, barbero asesinado de un balazo en la cabeza: "donaremos sus órganos"

Hasta el momento la familia no ha brindad más información sobre la causa de muerte, sin embargo, se ha señalado que Ray Mendoza Jr habría fallecido a causa de un derrame cerebral. Hace tan sólo unos meses, el integrante de la “Dinastía Imperial” anunció el fallecimiento de su esposa, Graciela Guajardo, quien falleció el mismo día en el que celebraban su aniversario de boda.

¿Quién fue Ray Mendoza Jr, Villano V?

Originario de la ciudad de México, Ray Mendoza Jr fue el menor de la dinastía Mendoza conocida como “Los Villanos” y formó parte de empresas como la UWA, WCW, Triple A y CMLL. Durante casi cuatro décadas de trayectoria en el cuadrilátero, fue conocido por diferentes nombres como Rokambole, Chacal de la Rudeza, El niño bárbara y Pantera Rosa.

Muere a los 62 años Ray Mendoza Jr, leyenda de la lucha libre en México. Foto: IG @villanoquinto

Debutó en 1977 como parte de la dinastía Los Villanos y entre sus grandes logros está el haber desenmascarado “Los Brazos” en Monterrey. Obtuvo los títulos de tercias de la UWA en seis ocasiones junto a sus hermanos y fue campeón nacional, además se llevó el nacional atómico y fue crampón intercontinental de tercias de la IWRG.

Formó parte del Consejo Mundial de la Lucha Libre y fue miembro fundador de la Triple A junto a sus hermanos. En 2009 perdió la máscara en el enfrentamiento con Último Guerrero, aunque esta derrota no lo detuvo y en 2015 desenmascaró a Blue Panther en un encuentro individual.

En 2013 se despidió de los cuadriláteros con un evento realizado en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en la Ciudad de México y en el que participaron 16 luchadores, entre ellos Villano IV, Mil Máscaras, el Mesías, Rayo de Jalisco Jr, Máscara Año 200, Hijo del pirata Morgan, Cassandro, Dr. Wagner Jr y Cien Caras.