Representación de la Última Cena en París desata polémica

Aunque el recorrido artístico que significó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que se celebran en París fue generalmente bien aceptada, un retablo en particular desató opiniones desfavorables entre millones de personas.

Titulado “Festividad”, el recuadro planteado por el director artístico Thomas Jolly retomó una imagen relacionada con la representación tradicional de la Última Cena para presentar a miembros de la comunidad LGTBQ, lo que provocó la furia entre usuarios de redes sociales.

Sigue leyendo:

El momento en que atletas franceses encendieron la llama olímpica en París que se elevó por los aires: VIDEO

Galería: este es el increíble vestido que usó Lady Gaga en su presentación de los Juegos Olímpicos

Los Minions se roban la Mona Lisa en la inauguración de los Juegos Olímpicos: Así fue el momento más divertido

El retablo que, de acuerdo con los organizadores, representa el absurdo de la violencia entre seres humanos, fue duramente criticado al emplear dicha iconografía para representar lo que Jolly llamó "una coreografía sensual y aérea que evoca cómo se genera el deseo", de acuerdo con la descripción oficial del programa.

"Difícil apreciar los extraños cuadros entre María Antonietas decapitadas, una trouple (trío amoroso) que se besa, drag queens, la humillación a la Guardia Republicana obligada a bailar con Aya Nakamura, la fealdad de los trajes y las coreografías. Buscamos de manera desesperada la celebración de los valores del deporte y de la belleza de Francia en medio de una propaganda ‘woke’ tan burda", escribió la política francesa Marion Marechal en su cuenta de X.

En la misma red social, el magnate de la tecnología Elon Musk escribió que el espectáculo fue extremadamente irrespetuoso para los cristianos, mientras que el influencer Clint Russell argumentó que, con esta presentación, los organizadores mostraron a los más de 2 mil millones de cristianos en el mundo que no son bienvenidos.

Critican participación de menores de edad en retablo

Incluso colectivos de la diversidad sexual, como Gays against groomers, criticaron que en el retablo se observó la participación de lo que parecerían ser menores de edad en un espectáculo altamente sexualizado.

“Estamos absolutamente molestos por ver esas drag queens y adoradores del género semidesnudos bailando alrededor de niños pequeños en las Olimpiadas para que todo el mundo lo vea. Esta agenda no es solo un problema estadounidense. Es global. Y si esto no te aterra, entonces no estás poniendo atención”, señaló en su cuenta en X.

Hasta el momento, los organizadores de la ceremonia no han fijado una postura oficial al respecto.