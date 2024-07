Miguel Berchelt vence a Triana por nocaut técnico

El peleador quintanarroense Miguel Berchelt cumplió lo que prometió y se llevó la victoria por nocaut técnico en tres rounds la noche del sábado en el Domo de la Feria de Tlaxcala.

El Alacrán comenzó su camino por el título ligero al conquistar el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo con un contundente triunfó sobre el colombiano Jeremy Triana.

Aplauden la victoria de El Alacrán Foto: Alma Montiel

"Estoy orgulloso del trabajo que se hizo en el gimnasio. No hay nada que me detenga, he mostrado mis capacidades y voy por más", declaró para El Heraldo de México el peleador de 32 años, quien sumó la victoria número 40 de su carrera profesional.