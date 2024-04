Mexico City Series: Pelota de altos vuelos entre Astros y Rockies

Apenas un mes después de que Grandes Ligas estuvo en la CDMX con la visita de los Yankees de NY, todo está listo para que a partir de hoy se realicen dos juegos oficiales entre los Rockies y los Astros.

La serie, que se llevará a cabo el sábado y domingo en el Estadio Alfredo Harp Helú, marcará la séptima serie de temporada regular jugada en México, incluida la primera serie internacional de los Astros, cuando enfrentaron a los Angels en Monterrey (2019). Houston jugó un par de duelos de exhibición contra los Padres en la capital azteca, en 2016.

Por segundo año consecutivo se lleva a cabo el denominado Mexico City Series (como parte de la campaña regular de la MLB); en 2023, los Padres vencieron dos veces a los Giants (16-11 y 6-4).

En agosto de 1996 comenzó la relación de Las Mayores con México, con una serie oficial de tres duelos (Mets vs. Padres en Monterrey).

Para esta ocasión, Astros (7-19) y Rockies (7-19) no vienen en su mejor momento. De hecho, los dos son coleros en sus respectivas divisiones (Oeste de la Liga Americana y Nacional) , pero eso no minimiza el ánimo del fanático mexicano que agotó el boletaje para los dos encuentros.

Los aficionados van a gozar del venezolano José Altuve, del cubano Yordan Álvarez y el estadounidense de Kyle Tucker, que está encendido con el bat.

“Aman el beisbol tanto como los fanáticos en EU”, dijo Altuve.

“Tenemos un día libre allí y puedes ir y probar comida mexicana auténtica. Simplemente me encanta. He estado en México con los Astros, pero también he estado de vacaciones y es un país con gente increíble”, dijo Altuve al portal de la MLB.