Habrá boxeo en Los Ángeles 2028: Boris van Der Vorst

Aunque el boxeo no está contemplado por ahora dentro del programa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2024, el titular de la World Boxing, Boris van Der Vorst, confía en que lograrán rescatar la permanencia del deporte de los puños para el siguiente ciclo. En entrevista con El Heraldo de México, van Der Vorst explicó que luego de dos ciclos olímpicos con el Comité Olímpico Internacional (COI) descartó hacerlo una tercera ocasión por lo que fue necesario dar un paso al frente y resolver el conflicto que creó la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA).

"Fallar no es una opción para mí, el que el boxeo no esté en los Olímpicos es algo que no quiero discutir. Fallar no es una opción para nosotros, pues, el boxeo tiene un largo historial y hay mucho potencial de crecimiento y figuras. Tenemos que defender el sueño de muchos jóvenes", declaró el neerlandés.

Con experiencia como titular de la Confederación Europea de Boxeo y de la Federación Holandesa de Boxeo, y con la colaboración de figuras como el excampeón Gennady Golovkin (como embajador), esperan poder reunir pronto la cantidad de federaciones antes de marzo del 2025.

"Es una batalla muy dura la que tenemos que dar, con mucho trabajo para poder mantener el boxeo. Es un gran reto y es algo que cuando fundamos el World Boxing, hace un año, nos propusimos. Para nosotros la AIBA no es ninguna competencia, pues tenemos objetivos diferentes", aseguró.

La AIBA empezó a tener conflicto con el COI desde hace años, pero no fue hasta el 2019 cuando le quitó el reconocimiento al organismo. Sin embargo, en función de no dejar desamparados a los boxeadores que completaron su ciclo ellos organizaron las competencias para Tokio 2021 y París 2024. Van Der Vorst viajó a Hamburgo, Alemania, para formar parte de la 62 Convención del Consejo Mundial de Boxeo y exponer al mundo las necesidades de mantener uno de los deportes que más tiempo lleva en el programa olímpico.

Por el momento, la World Boxing cuenta con arriba de 60 federaciones integradas y espera doblar la cantidad en un par de semanas, ahora que varias de las solicitudes de afiliación se encuentran en revisión. En el caso de México, la Federación Mexicana de Boxeo aún no está integrada. Por décadas, el boxeo fue el deporte que más medallas otorgó a México, antes de que clavados superara ese conteo. El último peleador en conquistar una medalla fue el sinaloense Marco Verde, con una plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, rompiendo una sequía de subcampeonatos de 52 años.