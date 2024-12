Los mejores MEMES de la inesperada salida de Checo Pérez en Abu Dabi

La última carrera de la Fórmula 1 en el 2024 se presentó con algunos incidentes desde el inicio. Primero fueron Piastri y Verstappen, pero el gran problema llegó antes de terminar la primera vuelta, cuando Bottas tuvo un pequeño toque con Checo Pérez. El tapatío tuvo que abandonar la carrera muy temprano debido a que no pudo poner de vuelta en el asfalto al bólido de Red Bull. Las redes sociales no perdonaron y arremetieron contra el piloto de Red Bull.

Entre los rumores de las salida de Sergio Pérez y el pésimo resultado obtenido este domingo, Checo se convirtió en tendencia por no haber podido disputar ni la mitad de la competencia. La combinación de la mala temporada, el abandono y la posibilidad de que no continúe en la escudería de Red Bull hicieron que la creatividad de los fans del mexicano y de la F1 aflorara en redes sociales.

Entre los detalles que no dejaron pasar los fans de la Fórmula 1 fue que duró muy poco Pérez dentro del bólido en la carrera de Abu Dabi. Otro punto que apareció en las redes sociales tiene que ver con los malos resultados que se tuvieron a lo largo del 2024 en el coche de Red Bull. Mejor vamos a presentar los mejores memes del abandono del piloto azteca.

Despertando para ver a Checo Pérez en la última carrera de la temporada // Viendo que ya lo sacaron. #AbuDhabiGP pic.twitter.com/1joc8pu7ut — Simpsonito (@SoySimpsonito) December 8, 2024

El abandono de Checo Pérez

Checo Pérez estaba buscando avanzar puestos en el inicio de la carrera, pero al entrar en una curva se encontró con mucho tráfico y terminó recibiendo un impacto sobre el neumático trasero. Bottas pudo continuar en la carrera, pero el tapatío terminó haciendo un trompo que lo mandó al fondo de la clasificación. El problema se presentó cuando intentó recomponer el rumbo, ya que el coche no reaccionó.

La gente no perdonó a Pérez por abandonar en Abu Dabi (X: superviiral)

El mexicano dejó claro que el problema no fue el choque, ya que venía presentando algunos problemas en el motor, principalmente en el clutch. Lo no se esperaba era que el coche no reaccionaría. El clutch ya no reaccionó y no pudo mover el coche. Pérez tuvo que salir caminando de y los auxiliares de Abu Dabi empujaron el bólido para que abandonara la pista.

Pérez y Colapinto abandonaron la carrera en Abu Dabi (X: laufelicciano)

Ahora Checo tiene que hacer un análisis de lo que fue la temporada, pero también sobre el trato y la reacción por parte de la escudería cuando no se consiguieron resultados esperados. Ahora es tiempo de descanso, meditación y negociación para el mexicano. En las próximas semanas tendrá que definir su futuro en la Fórmula 1, ya que en caso de no continuar con Red Bull tendrá que buscar otra oportunidad dentro de otro equipo de la 'Categoría reina del automovilismo'.

Así se siente llegar al final de la temporada 2024 siendo fan de Checo Pérez: pic.twitter.com/xXFNzDLjrL — uD835uDC0C. uD83EuDE85 (@martinivogue) December 8, 2024

