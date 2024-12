Óscar Valdez está convencido de que la revancha con Vaquero Navarrete es la pelea de su vida

El excampeón mexicano Óscar Valdez está dispuesto a plantar cara al reto y, pues su objetivo está puesto en llevar a aguas profundas al monarca Emanuel Navarrete y arrebatarle el cinturón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Este sábado en el Footprint Center de Phoenix, Arizona, Valdez vuelve a ver frente a frente a su último verdugo y llega dispuesto a escribir otro capítulo en su rivalidad, esta vez cambiando el resultado.

"Es una bendición tener otra oportunidad... Ya sé qué estilo tiene, ya sé cuáles son sus fuertes y qué debo de hacer para cambiar. Yo soy el que estoy obligado a ajustar. El problema no es llegar, es bien preparado, el problema va a ser mantener el plan de trabajo, no salirnos de ahí", declaró el sonorense, que tiene una marca de 32 triunfos, con dos derrotas, y 24 por la vía del nocaut.

Valdez, quien fue dos veces peleador olímpico, reveló que tras la primera contienda tuvo complicaciones para dejar ir la derrota (por decisión unánime), pero después de un análisis, junto a su equipo, ahora reconoce que la estrategia que utilizó, la de buscar un solo golpe, no fue la adecuada y le cobró factura.

El mayor reto en el ring será controlar la parte mental

Para esta segunda parte, Óscar asegura que el mayor reto arriba del ring será controlar esa parte mental, pues “estoy obsesionado por volver, por hacerlo fuerte”. “Uno de los días en el gimnasio, Eddy (Reynoso, su entrenador) me vio tratando de hacer todo perfecto y se acercó, y me dijo que parte del juego es que tenía que disfrutarlo, si no no iba a funcionar. Esas palabras fueron como magia, sentí que me quitó una presión de encima", reconoció.

El sonorense de 33 años sabe que necesita de una victoria para seguir adelante con sus planes, pues aspira a coronarse por tercera ocasión - ante el peleador que se considera la aduana más complicada de la categoría - para después buscar unificaciones con personajes como O´Shaquie Foster o Lamont Roach. Sin embargo, antes de comenzar a planear el 2025, está obligado a superar al de San Juan Zitlaltepec, quien representa uno de los rivales que más complicaciones le ha presentado, por la gran resistencia que demuestra cada que sube al ring.