Checo Pérez reaparece en redes, así disfruta sus días tras su salida de Red Bull: FOTO

Checo Pérez es uno de los nombres más sonados en los últimos días. Desde que se confirmó que no iba a continuar como piloto de Red Bull, el tapatío no deja de ser tendencia. Ahora, en medio de las fiestas decembrinas, el piloto apareció de nuevo en redes sociales, pero no en su cuenta, sino en la de su esposa que compartió lo que está haciendo el joven de 34 años ahora que no tiene trabajo en la máxima categoría del automovilismo.

El tapatío apareció en una historia en la cuenta oficial de Instagram de su esposa. Carola Martínez. En la postal que compartió en Instagram se puede ver que Pérez no está preocupado por su futuro. En la foto aparece el piloto mexicano acompañado de dos de sus hijos, para ser más precisos de Sergio Jr. y de Emilio, el más pequeño de la familia.

La esposa del atleta mexicano enmarcó el momento en familia con una foto donde salen tres de los integrantes. Un detalle importante de la foto es que ninguno de los protagonistas sale viendo a la cámara. En la postal se puede ver a Sergio Jr. arriba de la bicicleta y a Emilio y junto a su papá. Los tres integrantes de la familia Pérez Martínez están viendo un lago.

Checo está disfrutando de su familia en el cierre del 2024 (IG: Carolamtz1)

El futuro de Checo Pérez

Si bien es cierto, Sergio no tendrá un lugar en la parrilla de salida para el 2025 en la Fórmula 1. Esto no quiere decir que sea el final de su carrera, por lo que hay que analizar las opciones de cara al próximo año. El piloto de 34 años parece que se mantendrá en la Red Bull, pero en otra área durante el 2025 y tendrá que buscar a una escudería que le quiera dar la oportunidad de volver a la máxima categoría para el 2026.

La primera opción para que el mexicano vuelva a la F1 en el 2026 es Cadillac, ya que es una empresa que estará debutando en la categoría reina del deporte de la velocidad. Al ser una escudería estadounidense, los fans esperan que le brinde la oportunidad al tapatío de regresar a tener un asiento en la Fórmula 1. Se tiene que mencionar que la experiencia de Checo podría ser fundamental para armar el auto de cara a su año de debut.

Sólo queda esperar a que el futuro del mexicano se defina. Mientras toca disfrutar, junto a Checo Pérez y su familia de un año lleno de tranquilidad y de mucho tiempo de calidad con sus hijos y su esposa, tal y como lo están haciendo en estas fiestas decembrinas. Lo que es una realidad es que el tapatío podrá descansar un poco de la vida y el calendario tan apretado que llevan los pilotos de la F1.

Checo tiene todo un año para intentar volver a tener un asiento en la F1 (IG: schecoperez)

Sigue leyendo:

Reportan que Chino Huerta será el nuevo jugador de Anderlecht

¿Luis Ángel Malagón se marcha a Inglaterra? Esta es la prueba que lo colocaría en la Premier League