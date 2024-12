Tricampeón con el América se ve fuera del club y revela en qué equipo le gustaría jugar

América pasó a la historia del futbol mexicano como el primer club que gana tres torneos seguidos desde que se instauró la modalidad de torneos cortos. Si bien es cierto que la celebración del tricampeonato continúa entre los fans de la institución de Coapa, la realidad es que también se empiezan a mover los nombres que saldrán y se quedarán en la institución de cara al Clausura 2025. Ahora, uno de los campeones reveló en qué equipo le gustaría jugar el próximo torneo.

Como cada final de temporada, algunos jugadores se saben fuera de la institución en la que están. En esta ocasión se trata de un futbolista que a pesar de ser campeón y tener un rol importante en la final contra Monterrey, sabe que no continuará con las Águilas. Estamos hablando de Ricard Sánchez, un jugador que no fue un titular indiscutible en el 2024, pero que cada vez que fue requerido resolvía. Una clara prueba de su importancia en el club de Coapa fue en la final, ya que se encargó de meter el 0-1 en el 'Gigante de Acero'.

El mediocampista paraguayo no ve con malos ojos poner le punto final a su etapa como azulcrema para buscar nuevos retos como futbolista profesional. Después de disputar 199 partidos como Águila, Sánchez ya empezó a pensar en la despedida del Nido para comenzar un nuevo reto profesional. Sánchez quiere apuntar a Europa, pero no le cierra la puerta a algún otro club de la Primera División Mexicana.

Durante una entrevista para Monumental AM1080, de Paraguay, el 'Cachorro' expresó que podría ser un buen momento de dejar al club de Coapa, pero también que si lo hace quiere que sea benéfico para las dos partes. Dentro de la declaración no le cerró la puerta a jugar en otro club de México, pero si dejó claro que su primera opción es intentar llegar a Europa. Eso sí, le dolería jugar contra el América.

"La idea es salir de México como le había dicho a mi representante. Me encanta América, entonces jugar en contra no me gustaría tanto, obviamente quiero hacer un último intento de como se dice 'el último tren' y trataré de apuntar para Europa", dijo el paraguayo.