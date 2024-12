Así inspiró Rey Mysterio Sr. a su sobrino Rey Mysterio en la lucha libre mexicana

Rey Mysterio Sr. falleció el día de hoy, luego de que su hijo lo diera a conocer en las redes sociales, y es que su pérdida dejó un vacío en el mundo de la lucha libre, por lo que te contamos como la leyenda inspiro a otra leyenda en uno de los caso más emotivos y de resiliencia que hay.

Miguel Ángel López Díaz fue una leyenda indiscutible de la lucha libre mexicana y una figura clave en la formación de su sobrino, Oscar Gutiérrez Rubio, conocido mundialmente como Rey Mysterio. La relación entre ambos no solo representó una tradición familiar en la lucha libre, sino también el impacto profundo de un mentor en la creación de una super estrella mundial.

Cabe destacar que Oscar Gutiérrez quedó cautivado por la magia del cuadrilátero al ver a su tío brillar como luchador profesional pues Rey Mysterio Sr. era conocido por su agilidad, destreza técnica y movimientos aéreos innovadores, elementos que lo distinguieron en la escena de la lucha libre mexicana e internacional.

La influencia del Rey Mysterio Sr. no se limitó a ser un modelo a seguir también el entrenador que guió a su sobrino desde los 14 años, enseñándole no solo las bases de la lucha libre mexicana, como las icónicas hurracarranas y las maniobras aéreas, sino también valores esenciales como la disciplina y el respeto por el deporte. Cada sesión de entrenamiento fue una lección tanto técnica como moral, preparando a Óscar para los desafíos del ring y de la vida profesional.

Uno de los momentos más significativos en la relación entre ambos fue cuando el Rey Mysterio Sr. decidió pasarle su nombre a su sobrino. Este gesto trascendió lo simbólico: fue un acto de confianza y una declaración de que Óscar estaba listo para continuar el legado familiar. Convertirse en "Rey Mysterio" significó asumir una enorme responsabilidad, representando no solo a su familia, sino a la rica tradición de la lucha libre mexicana.

“Prácticamente gracias a él yo soy parte de este deporte tan bonito. Crecí con él y, como él no tenía hijos, yo era como un hijo para él. Me llevaba a donde fuera. Gracias a él me enganché con este deporte”, dijo Rey Mysterio en 2014.