El Aficionado del Año: el pequeño hincha del Vasco da Gama se llevó el Premio The Best

Los Premios The Best presentaron a lo mejor del mundo del futbol de acuerdo con la FIFA. Uno de los premios que presentaron fue el del Aficionado del Año, mismo que se llevó un pequeño de ocho años que le va al Vasco da Gama. El pequeño hincha brasileño se robó los corazones de todos en Brasil y muchas otras partes del mundo por su fanatismo. Ahora, en la gala de The Best recibió un homenaje. Se tiene que mencionar que el niño de 8 años no acudió debido a que se encuentra delicado de salud.

El pequeño brasileño ganó este galardón superando a un pequeño aficionado de Cruz Azul que falleció por leucemia. Se tiene que recordar que el ganador fue electo a través de una votación que se abrió en FIFA.com. Se tiene que mencionar que el ganador del Premio al Aficionado del Año también tiene una enfermedad bastante rara.

El ganador del Premio al Aficionado del Año 2024 se llama Guilherme Gandra Moura, un pequeño de 8 años valiente que conquistó a todos en Brasil y algunas otras partes del mundo por su forma de alentar al Vasco da Gama. Más allá de su forma de alentar, el pequeño se dio a conocer por tener una enfermedad conocida como la 'epidermólisis ampollosa', una rara enfermedad genética.

El pequeño fue inducido en coma tras una neumonía, pero 16 días después se volvió viral al mostrar el reencuentro con su madre. La historia del niño tomó fuerza gracias a que compartieron algunos videos en los que compartían como vivía los partidos de su Vasco da Gama desde el hospital, mientras se recuperaba. Los videos hicieron que Guilherme conociera a la estrella del club, Gabriel Pec, y al resto del equipo. Esta historia fue la que hizo que los expertos de la FIFA la eligieran como la indicada para llevarse el premio.

¿Cómo se eligen a los ganadores del Premio The Best?

Los finalistas de cada una de las categorías fueron seleccionados por FIFA Legends y expertos de futbol. Una seleccionados a los tres contendientes por el premio, se abrió una votación a través de FIFA.com. Cada votante tenía que enumerar las opciones de acuerdo con el orden de preferencia.

Primera votación valía 5 puntos

Segunda votación valía 3 puntos

Tercera votación valía 1 punto

Después de contar todos lo votos, el premio se le entrega al finalista que obtuvo el puntaje más alto. En caso de contar con un empate, el premio se lo lleva el que tuvo más selecciones primeras. Esto para darle valor a aquellos que tuvo una mayoría que pensaba que merecía el premio.

Tras confirmarse que se llevó el galardón, El pequeño Gui, como le dicen de cariño, fue reconocido por el club de sus amores a través de redes sociales. El Vasco da Gama le mandó un mensaje con mucho cariño y le agradecieron por todo el amor y la forma en la que representa a la institución.

"¡EL MUNDO ES TUYO, GUI! Pequeño Gui ganó el trofeo FIFA The Best en la categoría 'Fan Award', ¡siendo reconocido como el mejor aficionado! ¡Te lo mereces mucho, Gui! ¡Estamos muy felices y orgullosos! ¡Gracias por todo el amor que tienes por la Cruz de Malta y por cómo representas a nuestra afición!", se ppuede leer en tuit.

