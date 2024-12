Jake Paul arremete contra la familia Chávez al tachar de "peleador fácil" a Julio César Jr.

Después de la polémica pelea con Mike Tyson, Jake Paul se puso a buscar a su próximo rival, pero no quiere que sea un boxeador cualquiera, el estadounidense quiere que sea alguien que esté en activo y que lo rete arriba del ring. Eso sí, tiene claro con quién no va a enfundarse los guantes y es con el hijo de la leyenda del boxeo, con Julio César Chávez Jr.

Tras la publicación realizada por Chávez Jr., donde se candidateó para convertirse en el próximo rival del creador de contenido, solo quedaba esperar la respuesta del estadounidense. Ahora, Jake Paul le dejó claro que no tiene intensiones de subir al ring contra él, ya que será un rival fácil a vencer y él quiere retarse arriba del cuadrilátero. El estadounidense tiene claro que quiere comenzar a pelear por cinturones y solo para entretener a la gente.

"¡Dices que puedes pelear contra el que quieras, lo que es una realidad por el dinero! Pero no peleará con alguien que sabe pelar. Es ahora, Jake", escribió JC Chávez Jr. en una publicación en Instagram.

Julito se postuló como posible rival de Jake Paul (IG: jcchavezjr)

Ante dicho mensaje, Jake tenía la respuesta clara y precisa, ya que no quiere a alguien que no le pueda dar competencia arriba del ring. Este comentario va relacionado con las últimas actuaciones de Junior arriba del encordado, ya que no ha podido dar buenas presentaciones en los últimos años.

Jake Paul tiene claro que no peleará con Chávez Jr.

El estadounidense acudió al podcast de Boxing Scene, donde fue cuestionado sobre el mensaje que había mandado el hijo de la leyenda del boxeo. Paul, sin pensarlo, aseguró que no tiene ninguna intención de subir al ring contra él, ya que en estos momentos está buscando poder enfundarse los guantes contra personajes importantes del pugilismo para poder ser contendiente por un cinturón más adelante.

"Quiero a alguien más duro. Quiero un cinturón de verdad, no algo que se exhiba solo para entretener. Es genial todo eso, pero, honestamente, es un peleador fácil y quiero a alguien más duro para callar a la gente", dijo Paul para terminar con las posibilidad de Julito de subir al ring contra él.

Jake Paul quiere un verdadero reto para su próxima pelea (IG: jakepual)

Por ahora sólo queda esperar a que Jake Paul encuentre a un boxeador con todas las características que está buscando, pero también que el contendiente quiera y acepte las condiciones del creador de contenido. Sólo el tiempo mostrará quién será el encargado de subir al ring contra el estadounidense en el 2025.

