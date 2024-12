Red Sox vs Sultanes de Monterrey: fans mexicanos se quejan de los altos precios para los juegos

Red Sox y Sultanes de Monterrey confirmaron que tendrán dos partidos de pretemporada en la Sultana del Norte. Lo primero que llegó a la mente de los fans del 'Rey de los deportes' fue mucha emoción, pero cuando se reveló el precio de los boletos, los amantes del beisbol comenzaron a quejarse en redes sociales por los altos precios. Ahora que se abrió la venta de entradas al público en general, el disgusto de los fans se volvió a hacer presente en redes sociales.

Se tiene que recordar que es la primera vez que la novena de Boston se presenta en México, pero esto no tiene que ser motivo para que el precio de los boletos para los juegos de marzo sean elevados. Se tiene que recordar que el precio más económico para los juegos del 24 y 25 de marzo están en 2,198 pesos, mientras que los más costosos en 6,398 pesos. Una cifra bastante elevada para ser juegos de pretemporada, pero también para el público mexicano en general.

Ante los elevados precios, los fans comenzaron a llenar de mensajes la publicación en la que se daba la información sobre las entradas, las fechas en la que salían a la venta y los precios. Entre los reclamos se encontraban algunos en los que se aseguraba que no estaban jugando bien los Sultanes en estos momentos, por lo que no quisieran ir a ver como un equipo de la MLB humillara a la novena de Monterrey en su casa.

Los abonados ya pueden comprar las entradas para el Red Sox vs Sultanes (X: sultanesoficial)

Los reclamos de los fans ante los precios para el Red Sox vs Sultanes

A través de redes sociales, los fans de Sultanes y del 'Rey de los Deportes' comenzaron a mostrar su descontento con los precios tan elevados que se tenían para los juegos de pretemporada entre Red Sox y Monterrey. Algunos recordaron los precios que se colocaron para la visita de Yankees a la Ciudad de México para jugar contra los Diablos.

"Esos precios no tienen ningún sentido", "Están jugando un beisbol espantoso y están en último lugar de la LMP!! Y aún así ponen esos precios de descaro", "Jajaja no ma... es pretemporada no es juego de liga jajaja", "El costo incluye el abono de Sultanes para todo el año?", son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en las redes sociales.

La venta al público general se abrirá este 16 de diciembre, por lo que aquellos que estén dispuestos a pagar el precio establecido por la directiva de los Sultanes, deben comenzar a revisar las tarjetas a las que cargarán las entradas. En caso de no estar en Monterrey, deben tener en cuenta que también se tiene que pagar el traslado y la estancia en Monterrey.

