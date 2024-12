Estos son los partidos imperdibles de la Champions League para HOY 10 de diciembre

Las 'Noches Mágicas' de la Champions League vuelven para llenar de emociones los estadios de Europa, pero también las casas de millones de amantes del futbol en el mundo entero. Para todos aquellos que viven en México y no se quieren perder un solo instante de la actividad la jornada 6 del torneo de la UEFA, vamos a presentar los partidos que no se pueden perder en este martes, 10 de diciembre.

El final de la fase de liga está cada vez más cerca de terminar, por lo que cada partido comienza a ser importante para todos los equipos. Por un lado, están los clubes que buscarán mantenerse en la pelea por un puesto en la siguiente fase. Por otro lado, están los que quieren cerrar de la mejor manera posible la temporada 24-25 de la Champions League. Ahora es momento de presentar los partidos que deben seguir sí o sí en esta nueva semana de las 'Noches Mágicas', para ser más precisos de este martes.

Entre los partidos más destacados se encuentran: Girona vs Liverpool, un duelo que podría sacar chispas o ser una verdadera fiesta para los visitantes. Leverkusen vs Inter, un partido que pondrá frente a a frente al segundo lugar de la general contra el sexto y el Atalanta vs Real Madrid, este partido es importante debido a que el cuadro blanco debe reaccionar si quiere pelear por clasificar de forma directa a los Octavos de Final de la Champions League.

A qué hora son los partidos de la Champions League de este 10 de diciembre

Además de los partidos antes mencionados, las 'Noches Mágicas' presentará muchos otros juegos, por lo que se debe buscar el partido que más llame la atención para este 10 de diciembre. Lo mejor que se puede hacer es compartir los horarios y todos los encuentros que se disputarán este martes en los diferentes estadios de Europa que abrirán sus puertas.

Dinamo Zagreb vs Celtic a las 11:45

Girona vs Liverpool a las 11:45

Stade Brestois vs PSV a las 14:00

Shakhar vs Bayern a las 14:00

Club Brujas vs Sporting Lisboa a las 14:00

RB Salzburg vs PSG a las 14:00

RB Leipzig vs Aston Villa a las 14:00

Leverkusen vs Inter a las 14:00

Atalanta vs Real Madrid a las 14:00

Ahora que lo sabes sólo queda esperar a que llegue la hora para comenzar a disfrutar de la actividad de este martes. Se tiene que recordar que se transmitirán por una sola plataforma, por lo que se tendrá que elegir un partido de la tarde para ver y el resto se tendrá que seguir a través de otros medios.

Cómo ver los partidos de la Champions League este 10 de diciembre

Para todos los que estén interesados en disfrutar de los partidos de este martes en la Champions League deben tener en cuenta que existen dos formas de ver los partidos. La primera de ellas es a través de la señal de TNT Sports, donde pasarán un partido, máximo dos en este 10 de diciembre. Para los que quieran elegir el encuentro deben tener pagada la aplicación de Max, donde estarán todos los juegos de este martes.

Para los que no tengan la suscripción o quieran estar enterados con la mejor información de la Champions League deberán revisar las diferentes plataformas de El Heraldo de México, donde se buscarán mantener informados con lo más importante, resultados y memes.

